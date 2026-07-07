سيلا 2026″ يفتح باب الترشح لجائزة “كتابي الأول” لدعم الروائيين الشباب

لإكتشاف الأصوات الأدبية الجديدة وترقية ثقافة القراءة والإبداع

أعلنت محافظة صالون الجزائر الدولي للكتاب (سيلا 2026) عن فتح باب الترشح للطبعة الثالثة من جائزة “كتابي الأول”، الموجهة للروائيين الجزائريين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، وذلك ابتداء من 6 جويلية الجاري إلى غاية 5 أوت المقبل.

وتندرج هذه الجائزة ضمن فعاليات الطبعة الـ29 لصالون الجزائر الدولي للكتاب، المقررة من 28 أكتوبر إلى 7 نوفمبر المقبل بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالجزائر العاصمة، تحت رعاية وزيرة الثقافة والفنون، وتهدف إلى تشجيع الإبداع الأدبي لدى فئة الشباب، وإبراز المواهب الروائية الجديدة، فضلاً عن ترقية ثقافة الكتاب والقراءة.

ووفق محافظة الصالون، تستهدف الجائزة الروايات الأولى الصادرة خلال سنة 2026، والمكتوبة بإحدى اللغات الأربع المعتمدة، وهي العربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية، على أن تكون الأعمال غير متوجة بأي جائزة أدبية سابقة داخل الجزائر أو خارجها.

وتسعى المبادرة إلى تثمين الإنتاج الروائي للشباب من خلال مكافأة الأعمال التي تتميز بالأصالة والابتكار، والتعريف بأصحابها ومرافقة مساراتهم الإبداعية، مع تشجيع الكتاب على استلهام ثراء الموروث الثقافي الجزائري والانفتاح في الوقت نفسه على القيم الإنسانية التي يحملها الأدب العالمي.

كما تسمح الجائزة بمشاركة الناشرين الجزائريين داخل الوطن، إضافة إلى الكتاب الذين نشروا مؤلفاتهم على نفقتهم الخاصة، شريطة أن يكون العمل حاصلاً على رقم الإيداع القانوني والترقيم الدولي الموحد للكتاب (ردمك) الصادرين عن المكتبة الوطنية الجزائرية.

ودعت المحافظة الراغبين في المشاركة إلى إرسال نسخة إلكترونية من العمل الروائي مرفقة بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية عبر البريد الإلكتروني المخصص للجائزة، مع إيداع خمس نسخ ورقية لدى محافظة الصالون بالمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية بالرغاية.

وستتولى لجنة تحكيم تضم خمس شخصيات أدبية وأكاديمية دراسة الأعمال المشاركة واختيار الفائز وفق معايير فنية وأدبية، على أن يتم تسليم الجائزة خلال فعاليات “سيلا 2026″، حيث سيحصل المتوج على شهادة تقديرية ومكافأة مالية.

وتكتسي جائزة “كتابي الأول” أهمية متزايدة باعتبارها فضاءً لاكتشاف المواهب الأدبية الشابة، وتحفيزها على مواصلة الكتابة والنشر، كما تعكس حرص صالون الجزائر الدولي للكتاب على تجديد المشهد الثقافي الوطني، وتشجيع جيل جديد من الروائيين القادرين على إثراء الأدب الجزائري وتعزيز حضوره محلياً ودولياً.