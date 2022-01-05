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رياضة
اللاعب يتواجد بالجزائر ويرفض العودة إلى نيم

سيلتيك غلاسغو يبحث التعاقد مع زين الدين فرحات

الشروق الرياضي
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سيلتيك غلاسغو يبحث التعاقد مع زين الدين فرحات
أرشيف
زين الدين فرحات

دخل نادي سيلتيك غلاسغو الأسكتلندي في مفاوضات مع وكيل أعمال زين الدين فرحات، من أجل انتداب هذا الأخير خلال فترة التحويلات الشتوية الجارية.

ووفقا لمصادر إعلامية اسكتلندية، فإن مسؤولي سيلتيك غلاسغو يتواجدون في اتصالات متقدمة مع وكيل أعمال زين الدين فرحات للبحث عن أرضية اتفاق، لانضمام لاعب نيم الفرنسي إلى صفوفه بداية من شهر جانفي الجاري.

وحسب ذات المصدر، فإن فرحات يتواجد في عطلة بالجزائر وهو يرفض العودة إلى نادي نيم الناشط في بطولة الدرجة الثانية الفرنسية، حتى تنفرج الأمور من خلال الحصول إلى عرض من ناد كبير سواء في الدرجة الأولى الفرنسية أم أي ناد أوروبي معروف، ليبعث مشواره الكروي من جديد عقب تأثره بنزول فريقه الحالي نيم إلى الليغ2، الأمر الذي جعله غير محفز لمواصلة التألق والبروز في الملاعب، حيث ظهر بوجه شاحب خلال النصف الأول لهذا الموسم.

من جهة ثانية، كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية عن تراجع نادي سانت اتيان على ضم زين الدين فرحات، بعدما قام الفريق باستقدام مهاجم نادي أونجي، سادة تيوب، على شكل إعارة، ما جعله يغلق ملف الانتدابات.

وكان فرحات مرشحا للانضمام إلى صفوف سانت اتيان متذيل الليغ 1 الذي يبحث عن صحوة في مرحلة العودة لتفادي السقوط إلى الدرجة الثانية.

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