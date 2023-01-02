“سيلفي” في جنازة!

التقط رئيس الاتحاد الدولي لِكرة القدم جياني أنفونتينو صورة ذاتية، أثناء جنازة أسطورة الكرة البرازيلية بيليه.

وأظهرت عديد وسائل الإعلام عبر أرجاء المعمورة، الإثنين، أنفونتينو وهو يلتقط “سيلفي” مع أحد الشبّان، خلف تابوت بِداخله الرّاحل بيليه.

ولم يجد الرّجل الأوّل في الاتحاد الدولي لكرة القدم حرجا في هذا الأمر، رغم أن الزّمان والمكان غير مُناسبَين.

وانتقل رئيس”الفيفا” بعدها إلى أسرة بيليه لِتقديم التعازي، ثم تحدّث إلى وسائل الإعلام واقترح تسمية ملعب في كل بلد بِاسم “بيليه”. تخليدا للفقيد واللاعب البرازيلي الفذ في تاريخ كرة القدم.