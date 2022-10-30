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رياضة
لميزة ابوريش تنال ذهبية أمام منافسة من كازاخستان

“سيليا ويكان” تتوج بالذهب أمام مغربية في بطولة العالم للكاراتيه

ع. ع
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“سيليا ويكان” تتوج بالذهب أمام مغربية في بطولة العالم للكاراتيه

توجت، الأحد، المصارعة الجزائرية سيليا ويكان أمام المغربية فلاوي هيبة في وزن (50 كلغ) لتنال الميدالية الذهبية في بطولة العالم  للأشبال والأواسط أقل من 21 سنة، الجارية بمدينة قونية التركية. كما نالت زميلتها لويزة ابوريش ميدالية ذهبية أمام الكازاخية بيلا سماشيفا في وزن (55 كلغ).

وكانت الجزائر قد أحرزت أول ميدالية ذهبية للجزائر عقب فوزها بنهائي فئة الأشبال بنتيجة 2-0 أمام المصارع التركي أورغراغلي مصطفى إسلام، ونالت الجزائريتان سارة وناس إيناس (-48 كلغ، وسطيات) وكنزة يحياوي (-53 كلغ)، المرتبة الخامسة عالميا، إثر تعثرهما أمام الإيطالية إيما كوليتي والسلوفينية نينا كناكسيموكوفا تواليا.

وشاركت الجزائر بـ28 مصارعا من فئات الأشبال، الأواسط وأقل من 21 سنة في الطبعة الـ12 لبطولة العالم للكاراتي دو المنظمة من 26 إلى 30 أكتوبر بمدينة قونيا التركية. ويستقطب الحدث الرياضي، الأكثر شهرة وشعبية في رزنامة الاتحادية الدولية للاختصاص، فئات شبانية من شتى بقاع العالم، يصل عددهم إلى 1847 مشارك يمثلون 105 بلد. يذكر أن النسخة الـ11 لبطولة العالم للكاراتي دو لفئات الأشبال، الأواسط وأقل من 21 سنة، أقيمت في الشيلي (2019) وتصدرت مصر جدول ميدالياتها بـ19 ميدالية، منها سبع ذهبيات، متبوعة بتركيا (15 ميدالية) وفرنسا (12 ميدالية).

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