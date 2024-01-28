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العالم

سيمكن لجميع الأفارقة زيارة هذا البلد بدون تأشيرة مع نهاية عام 2024

الشروق أونلاين
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سيمكن لجميع الأفارقة زيارة هذا البلد بدون تأشيرة مع نهاية عام 2024
ح. م
أعلن الرئيس الغاني عن التزامه بوضع سياسة ستسمح بدخول مواطني كل الدول الإفريقية إلى غانا بدون تأشيرة.

أعلن الرئيس الغاني، نانا أكوفو أدو، عن التزامه بوضع سياسة ستسمح بدخول مواطني كل الدول الإفريقية إلى غانا بدون تأشيرة وهذا مع نهاية العام 2024.

نانا أكوفو أدو قال “تلتزم حكومة غانا بضمان الدخول بدون تأشيرة لجميع الأفارقة المسافرين إلى البلاد” مضيفا أن “هناك حاجة إلى مثل هذه السياسات في جميع أنحاء القارة لضمان حرية حركة الأشخاص والسلع والخدمات من أجل الاستفادة من التجارة كمحفز للتحول الاقتصادي في إفريقيا.”

وقبل غانا سبق لرواندا وأن أعلنت شهر نوفمبر من العام الماضي عن قرار مماثل. حيث صرح الرئيس الرواندي، بول كاغامي، خلال القمة العالمية الـ23 للمجلس العالمي للسفر والسياحة عن إلغاء بلاده لتأشيرات الدخول لكل الأفارقة.

أما كينيا من جهتها، فقد أعلنت عن إلغاء التأشيرة لزوارها القادمين من جميع أنحاء العالم وهذا بداية من العام الجاري 2024.

وقال الرئيس الكيني، وليام روتو، إن زوار كينيا من جميع أنحاء العالم لن يحتاجوا إلى تأشيرة دخول، كما أشار أن حكومته طورت منصة رقمية لضمان حصول جميع الزوار على تصريح سفر إلكتروني مسبقا، بدلا من الحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على تأشيرة.

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