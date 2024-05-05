“سيمنس هيلثينيرز” للرعاية الطبية تطلق فرعها بالجزائر

تستهدف 8 ملايين مستفيد عبر أرجاء البلاد

أعلنت شركة “سيمنس هيلثينيرز”، الرائدة عالميا في مجال التكنولوجيا الطبية، إطلاق فرعها رسميا بالجزائر، في خطوة تستهدف تحسين تشخيص الأمراض والرعاية والعلاج الطبيين.

وأفاد بيان لـ”سيمنس هيلثينيرز الجزائر”، تلقت “الشروق” نسخة منه، أن هذه المبادرة تمثل تحولا جديدة في التزام سيمنس بالاستثمار في مجال الرعاية الصحية في الجزائر مع التركيز على تحسين الوصول إلى أحدث التكنولوجيات الطبية، موضحا أن الشركة تعمل على مرافقة مقدمي الخدمات الصحية لتطوير حلول قائمة على مفهوم القيمة، مما يدعم التوسع في الطب الدقيق وتحويل مسارات العلاج وتحسين تجربة المرضى ورقمنة قطاع الصحة.

وأشار المصدر إلى أن الشركة تتبنى نهجا يرتكز على المريض بهدف تحسين تشخيص الأمراض وعلاج المرضى، موضحا أن أكثر من 8 ملايين شخص سيستفيدون من هذه الحلول عبر جميع أنحاء الجزائر.

وكانت الشركة قد أطلقت في نوفمبر 2022 فرعا لخدمات طب الأورام، والتي تتخصص حصريا في مجال طب الأورام، عقب الشراكة التي أقيمت بين سيمنس هيلثينيرز وفاريان للأنظمة الطبية، في مبادرة تهدف إلى تقديم مسار رعاية أكثر اكتمالا وتلبية الطلب المتزايد على التشخيص والعلاج الشخصي للسرطان في الجزائر.