سيمون موسوفا أغلى لاعب في البطولة بعد يوسف بلايلي

شبيبة القبائل

أعلنت إدارة شبيبة القبائل تعاقدها مع المهاجم التنزاني سيمون موسوفا، لمدة موسمين. وكشف مصدر مقرب من الإدارة القبائلية أن المهاجم التنزاني أمضى براتب شهري يصل 23 ألف يورو، أي حولي 500 مليون شهريا بالعملة الجزائرية. وسيكون بوسوفا صاحب أعلى راتب في شبيبة القبائل، وخلف يوسف بلايلي لاعب المولودية كثاني أغلى لاعب في البطولة، بحسب المبالغ المصرح بها.

يذكر، أن موسوفا غاب عن تربص الشبيبة في تونس، بسبب مشاكل إدارية، حيث من المنتظر أن يندمج في التدريبات، خاصة أن الكل يعول عليه لقيادة القاطرة الأمامية للكناري هذا الموسم.