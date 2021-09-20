سيناتورات مجلس الأمة “يعدّلون” مخطط عمل الحكومة!

سيرفعون لائحة انشغالات في ختام المناقشة

ترسانة قوانين للمناقشة على غرفتي البرلمان بداية من الأسبوع المقبل

يرفع أعضاء مجلس الأمة لأوّل مرة في ختام مناقشة مخطط الحكومة، الذي سيعرضه الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، الثلاثاء، أمام السيناتورات، لائحة انشغالات لإدراج بعض النقاط والتوصيات التي سيتم استخلاصها خلال جلسات النقاش.

في سابقة هي الأولى من نوعها، لا يكتفي أعضاء الغرفة العليا للبرلمان بالتمرير والمصادقة على مخطط عمل الحكومة وإنما أيضا الاقتراح بالتعديل والمناقشة، كما يرتقب أن تنزل إلى غرفتي البرلمان ترسانة قوانين جديدة بداية من الأسبوع المقبل، تكون بذلك إشارة انطلاق فعلية لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية.

وفي السياق، كشف نائب رئيس مجلس الأمة فؤاد سبوتة لـ”الشروق” أنهم كأعضاء مجلس الأمة، سيقومون في سابقة بتاريخ “السينا” في ختام مناقشة مخطط عمل الحكومة بإعداد لائحة انشغالات تسلم للوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن بخصوص ما تضمنه مشروع المخطط، وسيتم اعتمادها رسميا، ليصبح وضع القوانين على طاولة مجلس الأمة ليس فقط من أجل التمرير والمصادقة وإنما أيضا للإثراء، الأمر الذي لطالما كان غائبا خلال السنوات الماضية.

ويؤكد سبوتة: “قررنا كأعضاء مجلس أمة تأسيس لائحة توصيات تتضمن أهم الانشغالات التي يرفعها السيناتورات خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة”، مضيفا أن “السينا” يجمع عددا كبيرا من الكفاءات التي يمكن الاستفادة منها في إيجاد حلول للمشاكل المطروحة على المستوى المحلي والوطني، والتي ستعتمد لأول مرة من قبل الحكومة بعد النقاش والإثراء.

واعتبر المتحدث أن البرلمان بغرفتيه سيشهد بعد مناقشة مخطط عمل الحكومة ـ بداية من الأسبوع المقبل ـ نزول ترسانة من مشاريع القوانين الجديدة ستزلزل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، الذي سيأخذ لأول مرة صفة ودور تحيين القوانين على ضوء البرنامج المطروح لديهم، مشددا على أن السنوات الأخيرة شهدت حركية كبيرة في المجلس، وهو ما دفع بالسيناتورات إلى مباحثة الآليات والطرق التي تفعّل هذه القوانين وتثريها، للمساهمة كأعضاء الغرفة العليا للبرلمان في تجسيد ما يطلبه المواطن أو السياسي أو الاقتصادي، مضيفا “نواب المجلس الشعبي الوطني طرحوا انشغالاتهم بخصوص مضمون مخطط عمل الحكومة وانتقدوا الآجال والآليات وطرق التمويل، وتلقوا الإجابات اللازمة من طرف الوزير الأول، أما نحن فسنعمل على الخوض في التفاصيل والأمور التي تهم المواطن بالدرجة الأولى”.

وقال سبوتة أن هذه الحكومة التي تشكلت شهر جويلية المنصرم هي حكومة رسمية، وليست ظرفية، جاءت بعد الانتخابات التشريعية وليست كسابقتها التي كانت في مهمة تصريف الأعمال لـ90 يوما، وهو ما يجعلها اليوم المخول الأول لتطبيق برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي يتضمن 54 تعهدا تم تلخيصها في مشروع المخطط إلى 5 محاور.

وقال سبوتة أن أهم النقاط التي سيركز عليها السيناتورات في المخطط هي الانشغالات التي يطرحها المواطن والتي جاءت في برنامج الرئيس على غرار حلول البطالة وأزمة المياه ومعوقات الاستثمار ومشاكل المؤسسات العمومية وملف الشراكة بين الشركات العمومية والخاصة وألغام الملف الدبلوماسي، وهي التي تتلخص في أسئلة الساعة التي وجدت حلا في برنامج الحكومة ـ حسبه ـ .