سيناتور أمريكية: بريطانيا ستُشعل حرباً عالمية ثالثة

صرحت عضوة مجلس النواب الأمريكي، مارجوري تايلور غرين، بأن بريطانيا ستبدأ الحرب العالمية الثالثة بإرسال قوات إلى أوكرانيا.

وقالت تايلور غرين على صفحتها في شبكة “إكس” (تويتر سابقا)، تعليقا على التصريح الأخير لوزير الدفاع البريطاني حول خطط لنشر قوات بريطانية في أوكرانيا: “إنهم سيبدؤون الحرب العالمية الثالثة. ولا يمكن للولايات المتحدة أن تشارك في هذا. لا توجد قوات أمريكية!”.

ووفقا لغرين، يتعين على الولايات المتحدة، بدلا من دعم أوكرانيا، حماية حدودها.

وكان وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، قد زار كييف يوم الخميس الماضي، ووعد خلال زيارته بالمزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا من لندن.

وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، وذكر أن الولايات المتحدة وحلف الناتو متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط عن طريق توريد الأسلحة، بل أيضا عبر تدريب العسكريين الأوكرانيين على أراضي بريطانيا وألمانيا ودول أخرى.

كما حذر لافروف من أن استمرار الغرب في ضخ السلاح إلى أوكرانيا وتأجيج الصراع، يهدد بخطر وقوع صدام عسكري مباشر بين القوى النووية.