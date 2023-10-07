سيناتور أمريكي يتهم الشركات الصينية بنشر المخدرات في أمريكا

اتهم السيناتور الأمريكي، شاك شومر، الشركات الصينية وراء انتشار أزمة مخدر "الفينتانيل" في الولايات المتحدة الأمريكية.

اتهم السيناتور الأمريكي، رئيس الأغلبية الديمقراطيية في مجلس الشيوخ الأمريكي، شاك شومر، الصين بالتسبب في أزمة المخدرات التي تعرفها الولايات المتحدة.

وحسب ما نقلته وكالة “فرانس برس” اليوم، السبت 7 أكتوبر، فالسيناتور الأمريكي قال أن شركات صينية وراء انتشار أزمة مخدر “الفينتانيل” في الولايات المتحدة الأمريكية. وهو المخدر الذي يتسبب سنويا في وفاة عشرات الآلاف بسبب الجرعات الزائدة.

شومر قام بتصريحه هذا من الصين، حيث يبدأ اليوم السبت زيارة على رأس مجموعة من النواب الأمريكيين.

السيناتور شاك شومر قال عن فحوى هذه الزيارة “عدد مهم من منتخبينا يعتبرون أن الصين لا تتعامل مع المؤسسات الأمريكية بطريقة عادلة”، كما أضاف “موضوع آخر نريد مناقشته خلال هذه الزيارة هي تدفق المواد الكيمياوية القاتلة، مثل الفينتانيل والتي مصدرها هي شركات صينية”.

“ليست الحكومة (الصينية)، بل هي الشركات الصينية. إنها تغذي أزمة الفينتانيل التي تسمم المجتمع في جميع أنحاء الولايات المتحدة”، أضاف السيناتور الأمريكي.

ويخلف مخدر الفينتانيل في الولايات المتحدة الأمريكية، وفاة في كل 7 دقائق. وهو المخدر الذي ينتشر عبر أشكال مختلفة : سائل، بودرة وأقراص.

وحسب السلطات الصحية الأمريكية، فتم تسجيل 107622 وفاة عام 2021 بسبب المخدرات، منها 66 بالمئة بسبب مخدر الفيناتيل.