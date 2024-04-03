سيناريو الجزء الثاني جاهز.. واحترافية الممثلين خلطت أوراق المشاهدين

مخرج مسلسل "البراني" يحيى مزاحم لـ"لشروق":

أعلن مخرج مسلسل “البراني” يحي مزاحم في تصريحه للشروق، عن استعداده لتقديم الموسم الثاني للعمل، الذي يعد فيه المشاهد بمفاجآت كثيرة، مشيرا إلى أن الجدل الذي رافق المسلسل ناتج عن احترافية فريق العمل في أداء أدواره مما أضفى نوعا من الواقعية على أحداث المسلسل فاختلطت أوراق المشاهد بين الواقع والخيال.

وكشف مزاحم بالمناسبة، ان سيناريو الجزء الثاني للمسلسل جاهز وهو بصدد انتظار الضوء الأخضر من طرف قناة الشروق لبدء العمل على أحداث الموسم الثاني الذي يحمل الكثير من المفاجآت للمشاهد، مشيرا الى انه تعمد تقديم المشهد الأخير من المسلسل الذي يعد بمثابة نقطة انطلاق صراع جديدة بين شخصيات المسلسل، خاصة بعد ظهور شخصية “عمر” على قيد الحياة وهو ما يؤكد على المؤامرة المدبرة ضد عائلة “قلعي” التي ستحاول الثأر في الموسم الثاني، خاصة وان كل أفراد العائلة تضررت من تلك المؤامرة.

وأوضح مزاحم ان الجدل الذي صاحب مسلسل “البراني” ناتج عن رغبة المشاهد في صنع أحداث مثالية للعمل، واختلاط الخيال بالواقع في الكثير من المشاهد والذي جاء من الأداء الاحترافي للممثلين مما جعل المشاهد يربط أحداث المسلسل بالواقع المباشر بالرغم من ان الكثير من الأحداث تتقاطع مع الحياة الواقعية للأفراد، مؤكدا ان العمل حاول طرح صراع المال في مواجهة المبادئ ومدى ثباتها في المجتمع، وذلك ما ظهر في اختلاف شخصيات المسلسل المتناقضة، ففي الوقت الذي اختارت فيه “مليكة” حياة الرفاهية مقابل لم شمل عائلتها، حافظ زوجها “لخضر” على مبادئه وأخلاقه رغم محاولات عائلته جره الى عالمهم وحياتهم المصطنعة.

وكشف مزاحم في تصريحه، عن عدم رضاه الكامل عما قدمه في المسلسل باعتبار انه استغنى عن العديد من الأحداث والمشاهد بسبب ضيق الوقت، مشيرا انه جسد حوالي خمسين بالمائة من السيناريو الكامل، واختار نهاية منطقية للعمل بالنظر إلى تسلسل أحداث وصراعات الشخصيات التي قد لا ترضي الجمهور الذي يبحث عن النهايات السعيدة، إنما تفتح له المجال لاكتشاف أحداث مثيرة ببناء درامي منطقي.