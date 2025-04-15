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رياضة

سيناريو الكأس لِنُسختَي 1988 و2003 يتكرّر في عام 2025

علي بهلولي
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سيناريو الكأس لِنُسختَي 1988 و2003 يتكرّر في عام 2025
ح.م
نهائي كأس الجمهورية رقم 18 لِفريق "سوسطارة".

تأهّل فريق اتحاد العاصمة سهرة الثلاثاء، للمباراة النهائية من عمر منافسة كأس الجزائر لِكرة القدم.

وفاز اتحاد العاصمة بِهدف لِصفر على جاره اتحاد الحراش، وبعد الوقت الإضافي لِمباراة نصف النّهائي.

وأُقيمت فعّاليات هذه المقابلة بِملعب “5 جويلية 1962″، تحت إدارة حكم الساحة يحي دهار، وأشرف زميله فاتح حركات على تقنية الفيديو.

وأمضى الهدف الوحيد والثمين لِفريق “سوسطارة” المدافع آدم عليلات، من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 105+1. وهو ثاني توقيع له هذا الموسم، بعد هدف آخر سجّله في كأس “الكاف”.

ولن يلعب آدم عليلات المباراة النّهائية، بِسبب طرده في الدقيقة الأخيرة من مواجهة اتحاد الحراش.

وسبق لِاتحاد العاصمة إحراز كأس الجزائر 8 مرّات آخرها في عام 2013، مقابل خسارة النّهائي في 9 مناسبات آخرها في عام 2007.

وفي لقاء أوّل عن محطّة المرّبع الذّهبي، تأهّل شباب بلوزداد للنّهائي بعد اجتيازه عقبة مولودية البيّض.

وهكذا سيتكرّر نهائي كأس الجمهورية لِنُسختَي 1988 و2003، وحينها عادت الغلبة لِاتحاد العاصمة: بِركلات الترجيح (5-4) بعد نهاية المباراة بِالتعادل السلبي في 120 دقيقة. ثم بِحصّة (2-1) بعد الوقت الإضافي.

وفي بطولة الموسم الحالي، تعادل اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد مرّتَين، سلبا في لقاء الذهاب وبِهدف لِمثله في مواجهة العودة.

وتُجرى المباراة النّهائية لِكأس الجمهورية، في تفاصيل يضبطها اتحاد الكرة الجزائري لاحقا، على غرار التاريخ والتوقيت والملعب.

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