سيناريو غامبيا يتكرّر للوفاق في موريتانيا

خسر فريق وفاق سطيف مساء الأحد بِنتيجة ثلاثة أهداف لِهدف واحد، أمام مضيفه نادي نواديبو الموريتاني.

ولُعبت هذه المباراة بِموريتانيا، لِحساب ذهاب الدور الثاني من عمر منافسة رابطة أبطال إفريقيا. تحت إدارة تحكيم سنيغالي.

وسجّل هدف فريق “النّسر الأسود” متوسط الميدان عبد الرحيم دغموم، في الدقيقة الـ 41. بينما اهتزّت شباك حارس المرمى سفيان خذايرية حامي عرين الوفاق بِثلاثية موريتانية، في الدقائق الـ 54 والـ 57 والـ 75.

وطرد الحكم مهاجم وفاق سطيف رياض بن عياد في الدقيقة الأخيرة، عِلما أنه دخل إلى أرضية الميدان في الدقيقة الـ 70، بديلا لِزميله بِالخطّ ذاته منصف بكرار.

وتُجرى مباراة العودة بِالجزائر، بعد أسبوع من الآن.

وتنتظر أشبال المدرب نبيل الكوكي مهمّة صعبة للتدارك، والمرور إلى دور المجموعات للمنافسة الإفريقية الأولى للأندية. مثلما كان الشأن – تقريبا – في الدور الأوّل أمام نادي فورتون الغامبي. حيث انهزم زملاء صانع الألعاب عبد المؤمن جابو ذهابا بعيدا عن الدّيار (0-3)، ثم فازوا بِالنتيجة ذاتها إيابا داخل القواعد، قبل أن يتأهّلوا بِشقّ الأنفس وبِواقع ركلات الترجيح (5-4).