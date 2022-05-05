سيناريو “كان” 2019 يتكرّر لِعطال

يغيب اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال عن المباراة النهائية لِمنافسة كأس فرنسا، المُقرّر تنظيمها سهرة السبت المقبل.

ويجمع النهائي بين فريقَي نيس ونانت، في مباراة يحتضنها ملعب فرنسا.

وكشفت إدارة نادي نيس الفرنسي مساء الخميس، عن قائمة اللاعبين الذين وجّه إليهم المدرب كريستوف غالتيي الدّعوة، من أجل خوض نهائي الكأس. وقد خلت من اسم المدافع عطال.

ويشكو يوسف عطال إصابة على مستوى الكتف، تعرّض لها في منتصف شهر أفريل الماضي، وأنهت موسمه قبل الآوان.

وتكرّر السيناريو ذاته لِعطال، ذلك أن إصابة أولى على مستوى الكتف حرمت مدافع “الخضر”، من خوض مقابلتَي نصف نهائي ونهائي كأس أمم إفريقيا 2019 بِمصر.

وبِالمقابل، ضمّت لائحة المدرب غالتيي اسمَي متوسط الميدان هشام بوداوي، والمهاجم أندي ديلور.