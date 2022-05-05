-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

سيناريو “كان” 2019 يتكرّر لِعطال

علي بهلولي
  • 84
  • 0
سيناريو “كان” 2019 يتكرّر لِعطال

يغيب اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال عن المباراة النهائية لِمنافسة كأس فرنسا، المُقرّر تنظيمها سهرة السبت المقبل.

ويجمع النهائي بين فريقَي نيس ونانت، في مباراة يحتضنها ملعب فرنسا.

وكشفت إدارة نادي نيس الفرنسي مساء الخميس، عن قائمة اللاعبين الذين وجّه إليهم المدرب كريستوف غالتيي الدّعوة، من أجل خوض نهائي الكأس. وقد خلت من اسم المدافع عطال.

ويشكو يوسف عطال إصابة على مستوى الكتف، تعرّض لها في منتصف شهر أفريل الماضي، وأنهت موسمه قبل الآوان.

وتكرّر السيناريو ذاته لِعطال، ذلك أن إصابة أولى على مستوى الكتف حرمت مدافع “الخضر”، من خوض مقابلتَي نصف نهائي ونهائي كأس أمم إفريقيا 2019 بِمصر.

وبِالمقابل، ضمّت لائحة المدرب غالتيي اسمَي متوسط الميدان هشام بوداوي، والمهاجم أندي ديلور.

مقالات ذات صلة
فيديو الحكم غاساما بمطار مغربي يجوب شبكات التواصل.. هذه حقيقته!

فيديو الحكم غاساما بمطار مغربي يجوب شبكات التواصل.. هذه حقيقته!

بعد وصفه بـ “الارهابي”.. موقع كاميروني يعتذر من بلماضي

بعد وصفه بـ “الارهابي”.. موقع كاميروني يعتذر من بلماضي

الجامعة المغربية تعلن عن مصير المدرب وحيد حاليلوزيتش

الجامعة المغربية تعلن عن مصير المدرب وحيد حاليلوزيتش

“الكاف” يواسي محرز بعد الهزيمة أمام الملكي.. ترك بصمته

“الكاف” يواسي محرز بعد الهزيمة أمام الملكي.. ترك بصمته

المدير الرياضي لغلادباخ ينفي وصول عروض رسمية لبن سبعيني

المدير الرياضي لغلادباخ ينفي وصول عروض رسمية لبن سبعيني

العلاقة بين سليماني ومسؤولي السبورتينغ تدهورت

العلاقة بين سليماني ومسؤولي السبورتينغ تدهورت

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد