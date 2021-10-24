سيناريو مسلسل الأمير عبد القادر جاهز على الورق

السيناريست ياسين بوغازي:

قال السيناريست، ياسين بوغازي، في تصريح لـ”الشروق”، بأن سيناريو المسلسل التلفزيوني حول الأمير عبد القادر، الذي تناولت “الشروق” خبر مباشرة كتابته منذ شهور، جاهز على الورق في انتظار المنتج الجاد.

وهو سيناريو دراما السيرة عن الأمير عبد القادر، مؤسس الدولة الجزائرية، في ظروف مقاومة الغزاة الفرنسيين وتجاذبات الشخصية الدينية والسياسية والثقافية والإنسانية. الأمير الذي أخذ اسمه زخما كبيرا بعد ما طاله من إساءات عن سوء قراءة.

ويشير السيناريست إلى أن الكتابة التي أخذته الى عالم الأمير، قد زادت من إصرارهِ على إيصال السيناريو للمتفرج الجزائري، لما تتضمنه سيرة الأمير وما أحاط حياته من إنجازات، حق للجزائريين جميعا الافتخار بها.

فبعد جاهزية السيناريو كنص مكتوب، يبدو أن السيناريست في انتظار المنتج الجزائري الجاد والمثقف رفقة المنتج المهتم الواعي في الجزائر الجديدة، التي حملت مسؤولية رفع التشويه عن الأمير عبد القادر، بقرار الرئيس عبد المجيد تبون بعد عقود من الغبن والنسيان.

“ربما لست الأفضل في كتابة السيناريو، لكني قدمت تفصيلا لسيرة وحياة الأمير على امتداد ثلاثين حلقة، بما تضمنته وفق رؤية شخصية في قراءة الأمير كجزائري مقاوم بثقافة إسلامية وسط منعطفات تاريخية مضطربة ومهمة طوال القرن الثامن عشر”.

هذا ما قاله بوغازي، وأعرب عن استعداده للتعامل مع الأجيال الجديدة من مخرجين ومنتجين، من شباب لإنجاز نصه الدرامي التلفزيوني، طبعا من المهتمين بالأعمال التاريخية التي يتجنبها الكثير من المنتجين، لأنها تتطلب تكاليف إضافية، وربما باهظة الثمن، لكن في حالة سيناريو الأمير فعندما يتعلق الأمر بشخصية مؤسسة ومحورية في تاريخنا الحديث بأبعاده العالمية المتمثلة في مقاومته وإنسانيته وطغيان شخصيته بكاريزما مؤثرة، كان يهابها ملوك وأمراء، أشياؤه أبهرت الغرب قبل الشرق طوال سيرة الأمير عبد القادر، فإن هذه الحسابات ربما ليست العائق الكبير، فهو الجزائري المقاوم بأصداء كونية وإن نقل سيرته إلى الشاشة ضروري، ويجب أن يتم بكفاءات جزائرية. وتمنى السيناريست من الكفاءات الجديدة حسن الظن.

س. ع