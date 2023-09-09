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سينما : 14 دولة و33 فيلما في الطبعة 18 للقاءات السينماتوغرافية لبجاية

وكالة الأنباء الجزائرية
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سينما : 14 دولة و33 فيلما في الطبعة 18 للقاءات السينماتوغرافية لبجاية
ح. م
تنظم الطبعة 18 من مهرجان "اللقاءات السينماتوغرافية لبجاية" أيام 23 حتى 28 سبتمبر. وهي اللقاءات التي ستعرف مشاركة 14 دولة.

تنظم الطبعة 18 من مهرجان “اللقاءات السينماتوغرافية لبجاية” أيام 23 حتى 28 سبتمبر. وهي اللقاءات التي ستعرف مشاركة 14 دولة. التظاهرة ستنظم تحت شعار “السينما والمدينة”، وسيتم فيها عرض 33 فيلما مشاركا. حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية اليوم.

حسب ذات المصدر، فقد أفاد المدير الفني للقاءات السينمائية لبجاية، عبد الحكيم عبد الفتاح، خلال استعراض برنامج الطبعة الـ18 في ندوة صحفية بسينيماتيك الجزائر بحضور مدير المهرجان احسن كراوش، أنه “تم برمجة 33 فيلما منها 5 أفلام روائية طويلة، 18 فيلما قصيرا و10 أفلام وثائقية، من بين 387 فيلما ترشح للمشاركة “.

عبد الحكيم عبد الفتاح أشار إلى أن “أغلب الأفلام المشاركة يعرض لأول مرة دوليا في الجزائر و بحضور اغلب مخرجيه”.

وستشارك في هذه التظاهرة أفلام من كل من فلسطين، غينيا، البرازيل، ألمانيا، ايطاليا، السويد، مصر، لبنان، فرنسا، بلجيكا، تونس، كندا. وستتمثل مواضيع الأفلام المشاركة في المهرجان أساسا في السينما والمدينة.

وستعرف هذه الأيام، إضافة إلى العروض السينمائية والتي تتبعها نقاشات مع المخرجين، نشاطات أخرى مرتبطة بالسينما.

فسيتم تنظيم لقاء حول موضوع “المدينة والسينما” بمشاركة مخرجين ومنتجين و نقاد سينمائيين وكذا المقهى السينمائي مع مخرجي الأفلام المشاركة والمشاهدين، إلى جانب تخصيص ورشة تكوينية بتأطير من المخرج كريم عينوز. إضافة  إلى تخصيص ورشات لكتابة السيناريو والإخراج والكاستينغ.

وتأتي هذه الطبعة الـ18 للقاءات السينماتوغرافية لبجاية، بعد انقطاع دام 3 سنوات، بعد دعم من وزارة الثقافة وبعض المتعاملين الاقتصاديين المحليين الخواص ممن يدعمون تنظيم واستمرار هذه التظاهرة السينمائية، حسب ما نقلته وكالة الأنباء.

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