سيول الأمطار تحاصر عائلات وتشل الطرقات ببومرداس

خسائر مادية ولا إصابات

تسببت الأمطار الغزيرة المتساقطة على ولاية بومرداس، في فيضان واد ططاريق بعاصمة الولاية، وغلق بعض المحاور الرئيسية للولاية، وانجراف في التربية ببعض الطرقات وشلل شبه تام في حركة السير، أدى إلى غرق العديد من السيارات، كما حوصرت عائلات لساعات خاصة تلك المتواجدة بالطابق الأرضي مما استدعى التدخل السريع من طرف مختلف القطاعات، لرفع الأوحال وتصريف مياه الأمطار المتجمعة ورفع الخطر على المواطنين ومستعملي الطرقات.

سجلت مختلف المصالح الولائية ببومرداس، الأربعاء، العشرات من التدخلات بسبب التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة المتساقطة، حيث أدى التساقط الكبير للأمطار التي بلغت كميتها محليا ما بين 40 إلى 45 ملم، لارتفاع منسوب المياه على مستوى العديد من محاور الطرقات سواء الوطنية، الولائية وحتى البلدية.

فعلى مستوى بلدية بومرداس فقد سجل شلل كلي في حركة سير المركبات على مستوى الطريق الوطني 24، ما بين محور الدوران ومركز الراحة العائلي، وانقطاع كلي للسير بواجهة البحر بفعل الأمطار، كما سجلت حركة سير بطيئة جدا على مستوى المدخل الغربي لبلدية بومرداس على مستوى منطقة القارس.

وسجل انهيار جزئي للتربة على مستوى حديقة النصر مع تسجيل بعض الاضرار المادية على غرار تساقط أعمدة الإنارة العمومية.

وفاض وادي ططاريق في عاصمة الولاية بمحاذاة المحطة البرية التي غمرتها المياه، كما غمرت عددا من المركبات. كذلك الأمر على مستوى حي 1200 مسكن، بينما انفجرت قنوات التطهير على مستوى حي 350 مسكن بفعل الضغط الكبير لمياه الأمطار.

كما تسبب فيضان وادي ططاريق ببلدية بومرداس، في إغراق محطة الحافلات البرية وغلق كلي لحركة المرور امام مستعملي الطريق، وكذا غرق سيارات واحياء بالكامل، على غرار حي التعاونيات -11 ديسمبر وحي 1200 مسكن، حي 800 مسكن وحي 350 مسكن.

ووقع انهيار جزئي للتربة على مستوى حديقة النصر، كما غمرت المياه واجهة البحر بصفة كلية. اضافة إلى انجراف للتربة على مستوى حي الساحل، كما سجلت عدة نقاط سوداء على مستوى العديد من الأحياء السكنية، احياء ببلديات تيجلابين، قورصو وبودواو سارعت معها المصالح المعنية إلى التدخل لامتصاص المياه وإزالة الأتربة والأوحال.

وفي مدينة قورصو حاصرت مياه السيول حي المنبع، حيث تم إنقاذ العائلات العالقة في منازلها بكل صعوبة، خاصة المقيمة بالطابق الأرضي، وأتلفت المياه محتويات عدد من المنازل والبيوت. كما غمرت مياه الأمطار مساكن في حي محمد بوضياف بالمدينة المذكورة، وأتلفت محتوياتها، ناهيك عن تضرر مركبات غمرتها المياه.

وحسب مصالح الحماية المدنية لبومرداس، فقد تدخلت وحداتها منذ صبيحة الأربعاء، في عدة نقاط عرفت تجمعا لمياه الأمطار عبر كل من بلدية بودواو، قورصو وبومرداس، وسخرت المصالح ذاتها جميع إمكاناتها المادية والبشرية لهذه العملية والعمل على رفع الخطر على المواطنين، خاصة من مستعملي الطرقات.

وأشارت المصالح ذاتها عن عدم تسجيل أي خسائر بشرية. من جهتها تدخلت مصالح قطاع الأشغال العمومية، الديوان الوطني للتطهير وحدة بومرداس ومصالح البلديات ومختلف السلطات المعنية لرفع الأتربة والأوحال وامتصاص مياه الأمطار في كل من الطريق المؤدي لحديقة 21 ماي بوسط مدينة بومرداس الذي شهد انقطاعا تاما في حركة السير وكذا على مستوى واجهة البحر، وعلى مستوى محور الدورات بمدخل مدينة بومرداس والطريق الوطني رقم 5 وبمنطقة الساحل.

وتطلب الوضع تنصيب خلية أزمة على مستوى الولاية ترأسها والي بومرداس مع الاستعانة بالدعم المادي والبشري من الولايات المجاورة كتيزي وزو والبويرة والجزائر للتدخل في امتصاص مياه الأمطار المتراكمة وتنقية المجاري المائية، حسب ما أفاد به مدير الديوان الوطني للتطهير وحدة بومرداس بلقاسم لوكال.