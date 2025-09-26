سيول الأمطار تقطع الطرق وتجرف التربة في البويرة

تسببت الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها عدة بلديات بولاية البويرة يوم أمس الخميس، 25 سبتمبر، في قطع بعض الطرق البلدية والولائية، وانجراف التربة، بالإضافة إلى دخول المياه إلى عدد من المنازل، والمحلات التجارية، والمدارس.

ووفقًا لما نقلته إذاعة البويرة، فقد تأثرت بالسيول مناطق وقرى عديدة، منها: الفراكسة وثلايجية (بلدية واد البردي)، وبورمال، وثامزيابث، وإغيل ناث عامر، وإغيل ناث رايو (بلدية أحنيف)، إلى جانب بلدية آث لقصر. ورغم الأضرار المذكورة، إلا أن التقارير الأولية تشير إلى أن الخسائر المادية لم تكن جسيمة.

كما سارعت مصالح ديوان التطهير، والأشغال العمومية، والبلديات، والدرك الوطني إلى التدخل في المناطق المتضررة.