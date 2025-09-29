-- -- -- / -- -- --
الجزائر

سيول المسيلة.. وزارة السكن تُقرر إعادة إسكان العائلات المتضررة

الشروق أونلاين
أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، الإثنين، عن إعادة إسكان العائلات المتضررة من السيول التي شهدتها ولاية المسيلة، خلال الأيام الماضية.

وحسب بيان للوزارة، فقد تقرر  وضع 9 سكنات تحت تصرف السلطات المحلية لولاية المسيلة من أجل إعادة إسكان العائلات التي أثبت تقرير الخبرة أن مساكنهم مصنفة في الخانة الحمراء (مهددة بالانهيار)، والشروع في إسكانهم اليوم حفاظاً على سلامتهم.

وجاء القرار، بعد الانتهاء من المعاينة التي قام بها أعوان الخبرة التابعون للهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء (CTC)، وبالتنسيق مع مديرية السكن والسلطات المحلية لولاية المسيلة .

للإشارة، كان قد حل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، الأحد، ببلدية سيدي عيسى بولاية المسيلة، لتقديم واجب العزاء لعائلة ضحايا السيول التي شهدتها المنطقة نهاية الأسبوع المنصرم، وكذا معاينة الأضرار المسجلة على إثرها.

وتسببت التقلبات الجوية التي شهدتها ولاية المسيلة اليوم الجمعة، 26 سبتمبر، في وفاة طفلين، كما تدخلت مصالح الحماية المدنية وتمكنت من إنقاذ 19 شخصا كانوا محاصرين بمياه السيول.

