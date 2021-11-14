سيول تدمر المقابر وتجرف الجثث وعقارب تلدغ السكان.. ماذا يحصل في مصر؟
شهدت محافظة أسوان جنوبي مصر، منذ فجر السبت، تساقط الأمطار بكميات غزيرة، مما أسفر عن سيول تسببت في هدم منازل ومنشآت ومقابر، وجرف جثث، كما صاحب ذلك ظهور عقارب بأعداد كبيرة، هاجمت السكان.
«سيول أسوان» تهدم المقابر وتجرف رفات الموتى في مصرhttps://t.co/myiZ717hEW#مصر #السيول #أسوان pic.twitter.com/XniroKAUax
— صحيفة تواصل (@twasulnews) November 13, 2021
وبحسب ما أفادت صحف مصرية فقد جرفت السيول والرياح العقارب والأفاعي من أوكارها في الجبال والتلال المحيطة بالمدينة، ما تسبب في ردة فعل عنيفة لها.
سيول قوية جرفت المقابر وأخرجت الأفاعي والعقارب من جحورها.. 3 قتلى ومئات المصابين في #أسوان بمصر، جراء عاصفة قوية صاحبها أمطار غزيرة ضربت المدينة.#السياق #مصر pic.twitter.com/hABom5WNTO
— السياق (@alsyaaq) November 13, 2021
وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية خالد مجاهد عدم وجود أي حالات وفاة بسبب لدغات العقارب التي تعرض لها نحو 503 مواطنا، فيما ذكرت بعض المصادر وجود 3 وفيات.
وأضاف أن جميع من تعرضوا للدغ العقارب غادروا المستشفيات بعد تلقيهم للأمصال المضادة للدغ العقارب.
وشدد على أن رصيد الأمصال المضادة للدغ العقرب يزيد عن 3 آلاف جرعة موزعة على جميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة.
📷 لدغات عقارب وتحطيم منازل وسيارات.. صور لآثار الدمار جراء السيول والعواصف الرعدية في محافظة #أسوان جنوب #مصر pic.twitter.com/VQm9gldy0W
— قناة الغد (@AlGhadTV) November 14, 2021
يذكر أن رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة محمد فهيم أعلن عن سقوط الأمطار بشكل غزير، حيث وصلت كميتها لـ 4.5 ملل، ما أدى إلى حدوث جريان سطحي وسيول.
وأضاف: “ما حدث هو أن المياه دخلت في الجحور وأي شيء في الجحور خرج من المياه واتجه إلى المناطق المنخفضة والمنازل”.
وأكد أن العقارب لم تدخل على الناس في البيوت لكن المياه نقلتها، موضحًا أن العقارب تسبب تسممًا أقل من الثعابين أو الحيّات ولكنها لاتزال سامة، وتؤدي لدغتها إلى الوفاة حال تأخر علاج الشخص.
أسوان في مشهد غير مسبوق بتاريخها سيول عنيفة وحبات برد وعقارب وثعابين – #مصر #أسوان #الريف #الصعيد #Egypt pic.twitter.com/Hud0EXfBuE
— Jarah Aldhafeeri جراح الظفيري (@Q8J72) November 14, 2021
وتستوطن أنواع عدة من العقارب والأفاعي الخطيرة، المناطق الجبلية والصحراوية القريبة من مدينة أسوان، خاصة العقارب عريضة الذيل، والتي تعد واحدة من أكثر أنواع العقارب فتكا في العالم.
ويمكن للدغة واحدة من هذا النوع من العقارب ضخ كمية كافية من السم، لقتل إنسان بالغ خلال أقل من ساعة.
العقارب تقتل 3 أشخاص وتصيب العشرات في مدينة أسوان جنوبي #مصر بعدما جرفتها رياح شديدة في شوارع المدينة وداخل المنازل
أعلن مستشفى أسوان الجامعي استقبال 80 حالة لدغات عقارب وثعابين بعد سقوط امطار غزيرة التي شهدتها محافظة #أسوان بسبب موجة من الطقس السيء والأمطار التي تحولت لسيول pic.twitter.com/3DcURLJCgC
— صحيفة اليوم السابع الكويتية (@elyoom7) November 14, 2021