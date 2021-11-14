سيول تدمر المقابر وتجرف الجثث وعقارب تلدغ السكان.. ماذا يحصل في مصر؟

شهدت محافظة أسوان جنوبي مصر، منذ فجر السبت، تساقط الأمطار بكميات غزيرة، مما أسفر عن سيول تسببت في هدم منازل ومنشآت ومقابر، وجرف جثث، كما صاحب ذلك ظهور عقارب بأعداد كبيرة، هاجمت السكان.

وبحسب ما أفادت صحف مصرية فقد جرفت السيول والرياح العقارب والأفاعي من أوكارها في الجبال والتلال المحيطة بالمدينة، ما تسبب في ردة فعل عنيفة لها.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية خالد مجاهد عدم وجود أي حالات وفاة بسبب لدغات العقارب التي تعرض لها نحو 503 مواطنا، فيما ذكرت بعض المصادر وجود 3 وفيات.

وأضاف أن جميع من تعرضوا للدغ العقارب غادروا المستشفيات بعد تلقيهم للأمصال المضادة للدغ العقارب.

وشدد على أن رصيد الأمصال المضادة للدغ العقرب يزيد عن 3 آلاف جرعة موزعة على جميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة.

يذكر أن رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة محمد فهيم أعلن عن سقوط الأمطار بشكل غزير، حيث وصلت كميتها لـ 4.5 ملل، ما أدى إلى حدوث جريان سطحي وسيول.

وأضاف: “ما حدث هو أن المياه دخلت في الجحور وأي شيء في الجحور خرج من المياه واتجه إلى المناطق المنخفضة والمنازل”.

وأكد أن العقارب لم تدخل على الناس في البيوت لكن المياه نقلتها، موضحًا أن العقارب تسبب تسممًا أقل من الثعابين أو الحيّات ولكنها لاتزال سامة، وتؤدي لدغتها إلى الوفاة حال تأخر علاج الشخص.

وتستوطن أنواع عدة من العقارب والأفاعي الخطيرة، المناطق الجبلية والصحراوية القريبة من مدينة أسوان، خاصة العقارب عريضة الذيل، والتي تعد واحدة من أكثر أنواع العقارب فتكا في العالم.

ويمكن للدغة واحدة من هذا النوع من العقارب ضخ كمية كافية من السم، لقتل إنسان بالغ خلال أقل من ساعة.