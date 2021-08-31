سيّرنا البطولة في أجواء استثنائية ولولا “الكاف” لشهدنا نهاية مشوقة

رئيس الرابطة المحترفة مدوار في ندوة صحفية

رغم غياب الدعم لم نكن عالة على أحد وجميل العودة إلى الشرعية

أكد رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار بأن هيئته وظفت جميع الجهود لإنهاء الموسم الكروي في ظروف هادئة وعادية، مؤكدا أن التهويل الذي صاحب مجريات المنافسة لا يعكس الواقع الميداني الذي اتسم بالهدوء، بدليل غياب أي احتجاجات من طرف الأندية، مضيفا أن الموسم المنقضي ورغم استثنائيته وكذا رفع الأندية إلى 20 فريقا، إلا أن مدته الإجمالية لم تتجاوز 8 اسهر، وهو حسبه أقل من المواسم التي جرت بتركيبة مشكلة من 16 فريقا.

استغل رئيس الرابطة الوطنية المحترفة عبد الكريم مدوار الندوة الصحفية التي عقدها صبيحة أمس لتوضيح الكثير من الأمور التي ميزت مهمة هيئته في تسيير أمور الموسم الكروي المنقضي، مؤكدا أنه كان أمام حتمية مرافقة الأندية التي مثلت الجزائر قاريا، آخرها شبيبة القبائل التي نشطت نهائي كأس الكاف، ما اضطر الرابطة الوطنية حسب قوله إلى مراعاة وضعية الشبيبة التي وصلت في بعض الحالات إلى 5 مباريات متأخرة، حيث تطلب برمجة جولة ثم مباراة متأخرة. ولم يخف مدوار ارتياحه لظروف انتهاء الموسم، وهذا بصرف النظر عن التنافس الحاصل على المراتب الأولى وكذا أسفل الترتيب، مؤكدا انه لو لم تكن هناك ضغوط من الكاف لتحديد ممثلي الكرة الجزائرية قاريا قبل 10 أوت لعرفت نهاية الموسم إثارة مشوقة فوق الميدان خلال الجولات الأخيرة.

لولا ضغط الكاف لعرفت البطولة نهاية مشوقة

اعترف مدوار بأن الانطلاقة المتأخرة للبطولة كان لها تأثيرها النسبي في تسيير الرابطة الوطنية، خاصة في ظل التزام عديد الأندية الجزائرية بالمنافسة القارية، بدليل تنشيطهم 49 مباراة في المجموع، وهو الأمر الذي شكل تحديات إضافية مع شبيبة القبائل خلال الجولات الأخيرة، ما تسبب في تأخر انتهاء البطولة إلى 24 أوت، بسبب وصول عدد المباريات المتأخرة إلى 5 مباريات في بعض الحالات، في الوقت الذي كان لزاما إعطاء الفرق المعنية بالمشاركة في المنافسة القارية يوم 10 أوت، وفق قرار الكاف، وهو اليوم الذي عرف برمجة نهائي كأس الرابطة الذي فازت به شبيبة القبائل. وكذا ضبط الترتيب في ذات التاريخ لتحديد أصحاب المراتب الأولى والثانية والثالثة. وقال مدوار في سياق حديثه “من 10 أوت إلى 24 أوت كانت هناك مباريات هامة بين الفرق المتواجدة في المراتب الأولى والتي تلعب على البقاء، ولو كانت الأمور عادية لعرفت نهاية الموسم منافسة مشوقة على المراتب الثلاث الأولى، لكن كنا ملزمين على تطبيق إجراء ضبط الترتيب يوم 10 أوت في اجتماع المكتب الفدرالي للكشف عن الأندية المعنية بالمشاركة القارية”. وخلص مدوار إلى القول بأن نهاية الموسم كانت في ظروف هادئة وعادية بدليل غياب أي احتجاجات رغم التنافس الحاصل على المراتب الأولى وكذا بين الفرق المعنية بضمان البقاء، ناهيك عن سقوط 4 فرق في نهاية الموسم.

لم يكن أطول موسم في العالم وجميل العودة إلى الشرعية

وجدد مدوار التأكيد بأن الموسم انتهى في هدوء تام على غرار المواسم السابقة، رافضا إطلاق عبارة أطول بطولة في العالم على الموسم المنقضي، وهذا انطلاقا من عدة معطيات وأرقام سابقة سردها رئيس الرابطة منطقية، مؤكدا أن هذا الموسم تم تنشيطه بـ20 فريقا، والانطلاقة تمت يوم 27 نوفمبر على غير العادة بسبب الظروف الاستثنائية الناجمة عن وباء كورونا، كما عرف 5 أسابيع خاصة بكأس الرابطة وبلغ عدد المباريات القارية 49 مقابلة، إلا أن المدة الإجمالية للموسم لم تتعد 8 أسهر، وهي حسب قوله أقل من مدة إجراء موسم مشكل من 16 فريقا، في الوقت الذي عرف موسم 2018/2019 مدة 9 أشهر و 15 يوما، أما موسم 2019/2020 الذي عرف توقفا اضطراريا بسبب تعليق المنافسة عند الجولة 22 و4 أسابيع مع كاس الجزائر التي وصلت نصف النهائي فقد بلغ مدة 7 أشهر، وهو ما يؤكد حسب مدوار بان المواسم الأخيرة عرفت ظروفا وخصوصيات متباينة بسبب عدة ظروف مرت بها البلاد والعالم بشكل عام.

مررت بـ4 فصول على رأس الرابطة

من جانب آخر، أكد بأن فترة تسييره للرابطة الوطنية المحترفة منذ 2018 عرفت حسب قوله 4 فصول، بحكم أن لكل موسم ظروف ومعطيات وخصوصيات جعلته يختلف عن الآخر، إضافة إلى بعض المشاكل الداخلية في الرابطة مع بعض الأعضاء السابقين، مؤكدا انه منذ 2018 إلى اليوم لم تكن المهمة سهلة، لكن رغم ذلك فقد حرص حسب قوله على إدارة شؤون الرابطة في ظروف وصفها بالمقبولة، مؤكدا أن الأهم هو العودة إلى الشرعية وتطبيق القوانين مثل السابق، من ذلك قرار المكتب الفدرالي بتحديد بطولة القسم الأول بـ18 فريقا، وتفادي كل الأمور التي تعكر صفو المنافسة، وهذا حرصا على خدمة الكرة الجزائرية وتسهيل مهمة الأندية على أداء ما عليها فوق المستطيل الأخضر، مؤكدا أن علاقته برئيس الفاف مهنيا عادية.

غياب الدعم لم يمنع الرابطة من الالتزام بواجباتها

ولم يتوان مدوار في الإشارة إلى الجانب المالي والتمويلي، مؤكدا أن هيئته لم تستفد منذ 3 سنوات من عائدات البث التلفزيوني الذي يعد حسب قوله من حقوق الأندية، كما لم تستفد من الراعي السابق موبيليس، مشيرا بأن هناك تأخرا كبيرا في هذا الجانب، إلا أن ذلك لم يمنع الرابطة الوطنية المحترفة حسب مدوار من الالتزام بواجباتها والقيام بمهامها تجاه الحكام ومحافظي المباريات، حيث أوضح رئيس الرابطة بأن جميع المعنيين تمت تسوية حقوقهم حتى أن عمال الرابطة لا يدينون بأي أسبوع، وهو ما يعكس حسب مدوار جهود الرابطة والتنظيم المحكم بصرف النظر عن بعض النقائص، مضيفا أن “هناك مكتبا فدراليا يساندنا، وهذا من خلال التفويض الذي حظينا به من المكتب السابق والحالي”، وقال مدوار في هذا الجانب “هناك فدرالية قامت بتزكيتي من أجل الحرص على السير الحسن للرابطة المحترفة. لم يكن خلل في الرابطة وطبيعي الحصول على تفويض”.

حان الوقت للعودة إلى الشرعية وضبط أمور الرابطات

وحرص مدوار خلال ندوته الصحفية على منح الأهمية للإطار القانوني للعودة إلى الشرعية، وهذا من باب تسوية أمور مختلف الرابطات الساهرة على تسيير أمور كرة القدم ولائيا وجهويا ووطنيا، مؤكدا بأن الفرصة مواتية لضبط أمور مختلف الرابطات من خلال عقد جمعيات في إطارها القانوني قبل انطلاق الموسم الكروي، كما أكد بأن المكتب الفدرالي منهمك لتجسيد هذا الإجراء، وخلص إلى القول بأنه أدى ما عليه على رأس الرابطة المحترفة وفق التفويض الذي حظي به من طرف الفاف، مؤكدا في ختام حديثه أنه لم يكن عبءا على أحد، بل هو متطوع لخدمة كرة القدم بمسار متواضع.

نقاط من الندوة

لدينا حكم نهائي يقضي بحصولنا على 26 مليارا، تمثل قيمة ديوننا لدى قناة دزاير تيفي، والتي لم تلتزم بالعقد المبرم بيننا.

لدي الحق للترشح في اي منصب رياضي. سأعلن ترشحي من عدمه في الوقت المحدد.

* منحنا الأندية 70 مليارا كتسبيق من حقوق البث التلفزيوني.

* مستحيل أن تلعب الساورة وبسكرة على الخامسة بسبب ناس عجزت عن اصلاح اعمدة كهربائية.

* حتى ميسي راح من البارصا واللاعب يبحث على الشهرية.

*استقبلت مساهم شبيبة القبائل رشيد أزواو في مكتبي وقام بوضع ملف اشتراك الفريق للموسم الجديد وينقصه السجل التجاري للنادي وفي نظري سيتم استخراج سجل تجاري جديد بما ان المساهم أزواو أظهر لي كل الوثائق الإدارية والتي كانت وفق طريقة قانونية.