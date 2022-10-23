-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

سي إن إن: ارتفاع “غير مسبوق” لحالات الإصابة بفيروس RSV في الولايات المتحدة

الشروق أونلاين
  • 134
  • 0
سي إن إن: ارتفاع “غير مسبوق” لحالات الإصابة بفيروس RSV في الولايات المتحدة
أرشيف
أعراض الفيروس شبيهة بأعراض الزكام

تشهد الولايات المتحدة  ارتفاعًا “غير مسبوق” لحالات الإصابة بفيروس الجهاز التنفسي المخلوي (RSV) بين الأطفال، حسب ما نقلته شبكة “سي إن إن” الإخبارية.

ولفت “سي إن إن” في تقرير نشرته يوم السبت، أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها لا تتابع حالات الشفاء أو الوفيات بسبب هذا الفيروس، لكنها أشارت يوم الخميس، إلى ارتفاع حالات الإصابة بـالفيروس الشبيه بالزكام في مناطق كثيرة من البلاد.

ووفق ما تقوله مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، فإن معظم الأطفال معرّضون للإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي في مرحلة ما قبل بلوغهم الثانية من العمر.

وأوضحت مصادر طبية لـ“سي إن إن”، أنه الفيروس شديد العدوى، لكنه لا يسبب أعراض خطيرة، باستثناء بعض الحالات عند البالغين المسنّين، أو الذين الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة في القلب، أو الرئة، أو ضعف جهاز المناعة.

ولا يوجد علاج محدّد أو لقاح لفيروس الجهاز التنفسي المخلوي. وتستمر أعراض الإصابة به عادة لمدة أسبوع أو أسبوعين، قبل أن تزول بعد الخلود إلى الراحة وتناول الكثير من السوائل.

مقالات ذات صلة
فرنسا ترحل 55 طفلا وامرأة من أسر “داعش” في سوريا

فرنسا ترحل 55 طفلا وامرأة من أسر “داعش” في سوريا

إعلام النظام المغربي يروج لغياب بن سلمان وحضور محمد السادس!

إعلام النظام المغربي يروج لغياب بن سلمان وحضور محمد السادس!

الأقوى منذ ماو تسي تونغ.. رئيس الصين يفوز بولاية تاريخية جديدة

الأقوى منذ ماو تسي تونغ.. رئيس الصين يفوز بولاية تاريخية جديدة

تشاد: الجزائر تدين استخدام القوة ضد المتظاهرين

تشاد: الجزائر تدين استخدام القوة ضد المتظاهرين

بايدن يعتزم الترشّح لفترة ثانية

بايدن يعتزم الترشّح لفترة ثانية

رفع دعوى تشهير ضد دارمانان.. بلجيكا ترفض تسليم الإمام المغربي “إيكويسن” لباريس

رفع دعوى تشهير ضد دارمانان.. بلجيكا ترفض تسليم الإمام المغربي “إيكويسن” لباريس

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد