سي إن إن: العمل في تويتر أصبح 84 ساعة أسبوعيا مع النوم في المكتب!

كشفت شبكة “سي إن بي سي” أن الموظفين في تويتر، يعملون ساعات أطول بكثير من المعتاد، منذ أن تولى إيلون ماسك منصبه.

وأفادت الشبكة نقلا عن مصادر داخلية أن مدراء الأقسام في تويتر، طلبوا من بعض الموظفين العمل في نوبات مدتها 12 ساعة، لمدة 7 أيام في الأسبوع، من أجل الوفاء بتنفيذ المهام في المدة الزمنية المطلوبة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه الموظفون خطر التسريح الذي يلوح في الأفق، وسط خطة الإصلاح الشامل، التي يخطط لها ماسك، إذ لا يزال من غير الواضح عدد الموظفين الذين سيتم تسريحهم ومتى، وكذلك الفرق التي ستتأثر أكثر.

منذ يوم الجمعة، تم تكليف الموظفين في الشركة بالمهام التي يراها البعض، بمثابة اختبار من قبل فريق ماسك، لمعرفة من يعمل بجد.

وذكرت مجلة “إنسايدر” سابقا أن فريق ماسك، كلف بعضا من مهندسي الشركة بمشاريع الترميز للعمل عليها خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأنه تم إرسال رسالة داخلية إلى الموظفين الذين يعملون على إجراء تغييرات على عملية التحقق الخاصة بالشركة، تخبرهم بتوقع العمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لإنهاء المهمة.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن فريق ماسك، يخطط لخفض حوالي ربع موظفي الشركة في الجولة الأولى من تسريح العمال، نقلا عن شخص مطلع على المناقشات التي جرت في مبنى تويتر المركزي الأسبوع الماضي.

ماسك: تويتر لم يعد مجاني.. 8 دولارات شهريا مقابل العلامة الزرقاء

أعلن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي الجديد لتويتر، الثلاثاء، أن الشركة ستفرض رسوما قدرها 8 دولارات شهريا مقابل خدمة علامة التحقق الزرقاء، في الوقت الذي يسعى فيه إلى زيادة الاشتراكات وجعل شبكة التواصل الاجتماعي أقل اعتمادا على الإعلانات.

وكتب ماسك في تغريدة “القوة للناس! أَزرق مقابل 8 دولارات شهريا” في إشارة إلى علامة التوثيق الزرقاء التي تظهر قرب الحسابات الموثقة، موضحا أن الخطة الجديدة ستقلب “نظام الأسياد والفلاحين الحالي” وتخلق مصدرا جديدا لإيرادات المنصة.

وفي تغريدته على المنصة، وصف ماسك نظام تويتر الحالي -الأسياد/ القرويين- الذي يميز أصحاب العلامة الزرقاء عن غيرهم بأنه “هراء”.

وأوضح أنّ رسم العلامة الزرقاء سيختلف من دولة لأخرى. وذكر أنّ من يدفعون 8 دولارات ستكون لهم الأولوية في كثير من مميزات المنصة، وسيتمكنون من مشاركة فيديوهات، ورسائل صوتية أطول، وستظهر لهم إعلانات أقل بنسبة 50%.

كما أعلن ماسك عن فتح باب المكافآت المالية لأصحاب المحتوى على منصة تويتر، وتحولها لمصدر دخل لمنشئي المحتوى. وغرّد “سيعطي هذا أيضا تويتر مصدر دخل لمكافأة صانعي المحتوى”.

وتتيح امتيازات التوثيق، المتاحة حاليا مقابل 5 دولارات شهريا، للمستخدمين تعديل تغريداتهم.

إيلون ماسك يُعلق بسخرية على أسئلة حول عودة ترامب إلى تويتر

ويوم 31 أكتوبر، علّق الملياردير إيلون ماسك، بسخرية على الأسئلة التي يتلقاها حول عودة حساب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى موقع تويتر.

وقال ماسك عبر صفحته الرسمية على تويتر: “لو جنيت دولارا على كل سؤال أتلقاه حول عودة ترامب، لدرّ عليّ تويتر أموالا غزيرة”.

ومنذ استحواذه على تويتر، أصبح السؤال الأكثر إلحاحًا بين الكثير من المغردين هو إمكانية عودة الرئيس السابق بعد إغلاق حسابه بسبب نشره تغريدتين بعد أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في جانفي2021.

وكان قد تعهّد ماسك بإعادة حساب ترامب على تويتر عند استحواذه على الشركة، معتبرًا أن قرار حظر الرئيس السابق كان “خطأ”.

وتكهنت بعض الأنباء بأن حساب ترامب سيعود إلى تويتر الإثنين الماضي، لكن ذلك لم يحدث.

إيلون ماسك يخطط لفرض 20 دولار في الشهر لتوثيق حسابات تويتر

كشفت صحف أمريكية أن الملياردير إيلون ماسك يخطط لفرض 20 دولارا في الشهر كرسوم لتوثيق حسابات تويتر.

وقالت تقارير إخبارية إن ماسك بعد استحواذه على تويتر أعطى موظفيه مهلة للبدء بتشغيل نظام التوثيق المدفوع للحسابات على المنصة قبل 7 نوفمبر، مهددا بالطرد في حال عدم الالتزام بهذا التاريخ.

وأضافت أن التوجه الجديد الذي يطمح ماسك إليه هو تغيير خاصية “تويتر بلو”، والتي تتيح ميزات إضافية للمستخدمين، إلى اشتراك أكثر تكلفة يقوم أيضا على توثيق الحسابات.

ونقل موقع ” ذا فيرج” عن أشخاص مطلعين على المراسلات الداخلية للشركة، بأن تويتر تخطط حاليا لتحصيل 19.99 دولار مقابل اشتراك “تويتر بلو” الجديد، وسيكون لدى المستخدمين الموثقين 90 يوما للاشتراك، أو إزالة العلامة الزرقاء الخاصة بهم.

يذكر أن أغنى أغنياء العالم كان واضحا في الأشهر التي سبقت استحواذه على المنصة، بأنه يريد تطوير طريقة توثيق الحسابات والتعامل مع الروبوتات، وكتب على تويتر الأحد: “يتم تطوير عملية التحقق برمتها الآن”.

أول ردّ من ترامب على شراء ماسك لتويتر

وعبّر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الجمعة 28 أكتوبر 2022 عن سعادته باستحواذ إيلون ماسك على تويتر، معتبرا أن منصة التواصل الاجتماعي أصبحت “بين أيادٍ أمينة”.

وقال ترامب عبر شبكة “تروث سوشال” التابعة له:”أنا سعيد جدا لأنّ تويتر أصبحت الآن في أياد أمينة، ولن يديرها بعد الآن مجانين يساريون راديكاليين يكرهون بلدنا بالفعل”، على حدّ تعبيره.

وقد تعرّض حساب ترامب على تويتر للحظر، على خلفية أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في جانفي 2021، من قبل أنصار الرئيس الجمهوري المهزوم في الانتخابات.

فيديو طريف.. هكذا أعلن ماسك نفسه “رئيسا لتويتر”

وفي 26 أكتوبر 2022، نشر رائد الأعمال الأمريكي المثير للجدل إيلون ماسك، مقطع فيديو يوم الأربعاء، للحظة دخوله إلى مقر شركة “تويتر” في سان فرانسيسكو، وهو يحمل “مغسلا”، فيما غيّر تعريفه على الموقع إلى “رئيس تويتر” (Chief Tweet).

يحدث هذا ساعات قليلة، قبل انتهاء المهلة التي يتعيّن فيها على ماسك إنهاء صفقة استحواذه على تويتر.

وكان ماسك قد تقدم بعرض لشراء “تويتر”، وقد وقع بالفعل اتفاقا بهذا الشأن في أفريل الماضي، لكنه تراجع بعد ذلك، مما دفع “تويتر” لرفع دعوى قضائية ضده.

ومع اقتراب موعد محاكمته في هذه القضية، أعلن ماسك من جديد رغبته في استكمال عملية الشراء.

مساهمو تويتر يصوّتون لصالح بيع الشركة لإيلون ماسك

وفي 13 سبتمبر 2022، صوّت معظم المساهمين في تويتر لصالح بيع الشركة لرائد الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، مقابل 44 مليار دولار، حسب ما تناقلته وسائل إعلام دولية.

وقالت رويترز إن الموعد النهائي لتصويت المساهمين على الصفقة هو يوم الثلاثاء، لكن عددا كافياً من المستثمرين قد صوّت بالفعل بحلول مساء الإثنين لصالح إتمام صفقة البيع.

بعد اتهامها بالخداع.. تويتر ترد على إيلون ماسك

وفي 5 أوت 2022، قدمت تويتر ردها إلى المحكمة عقب شكوى رفعها إيلون ماسك الذي اتهم المنصة “بخداعه” ومحاولة التخلص من اتفاق للاستحواذ على شبكة التواصل الاجتماعي.

قال بريت تايلور رئيس مجلس إدارة المنصة في تغريدة على تويتر إن “ادعاءات رئيس شركتي تيسلا وسبيس إكس “غير دقيقة في الوقائع وغير كافية قانونيا وغير صحيحة من الناحية التجارية”.

وأضاف “ننتظر بفارغ الصبر إجراء المحاكمة”.

وكانت المنصة رفعت في منتصف جويلية دعوى قضائية ضد إيلون ماسك في محكمة ديلاوير تشانسري المتخصصة في قانون الأعمال، لإجباره على احترام التزامه بالاستحواذ على الشبكة مقابل 44 مليار دولار.

وقالت الشبكة الاجتماعية “حسب ماسك – الملياردير الذي أسس شركات عده وينصحه مصرفيون ومحامون في وول ستريت – قامت تويتر بذر الرماد في العيون لحمله على توقيع صفقة الاستحواذ”.

ويقول محامو تويتر “إنها محاولة للتهرب من عقد لم يعد يجده ماسك جذابا منذ تراجع أسعار الأسهم”.

وكان ماسك قدم عرضا لتويتر في نهاية أفريل ثم وقع صفقة تنص على منح الشبكة 54,20 دولارًا للسهم الواحد.

وبعد مدة ألغيت الصفقة من جانب واحد في أوائل جويلية، مؤكدا أن الشركة التي تتخذ في سان فرانسيسكو مقرا لها كذبت بشأن نسبة الحسابات الآلية والعشوائية على نظامها الأساسي.

وتفيد الوثيقة التي قدمتها شبكة تويتر الخميس بأن رئيس تيسلا يتهم مجلس الإدارة بإخفاء النسبة الحقيقية للحسابات غير الأصلية التي يقول ماسك إنها تبلغ نحو عشرة بالمائة من المستخدمين النشطين.

وقال محامو رجل الأعمال إن الوثائق الرسمية التي قدمتها المنصة لدى سلطة ضبط أسواق المال “تتضمن عددا كبيرا من الإعلانات المادية وتتجاهل نقاطا كثيرة مما تؤدي إلى تقييم خاطئ لقيمة تويتر ودفع إيلون ماسك إلى شراء الشركة بسعر مضخم”.

وردت تويتر بأن رجل الأعمال سرّع المفاوضات وأن الاتفاق لم يورد مسألة الحسابات المزيفة.

وبين الانخفاض العام في سوق الأسهم في الأشهر الأخيرة وتراجع عائدات إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي (بسبب الظروف الاقتصادية) والانتقادات العامة من قبل إيلون ماسك، انخفض سعر سهم تويتر إلى حوالي 32 دولارًا في 11 جويلية الماضي.

تويتر تقاضي إيلون ماسك بعد تراجعه عن شراء موقعها مقابل 44 مليار دولار

ويوم 11 جويلية، أعلن إيلون ماسك، عن إنهاء الاتفاق المبرم مع تويتر في أفريل، لشراء المنصة مقابل 44 مليار دولار، ستستعين الشركة بمجموعة محاماة لرفع دعوى قضائية ضده.

وحسب ما نقلته وكالة “بلومبيرغ“، فإن شركة تويتر تخطط لرفع الدعوى القضائية مطلع الأسبوع الجاري، عن طريق مكتب “Wachtell” للمحاماة.

ومن بين حجج ماسك للتخلي عن شراء تويتر، أن مجلس إدارة الشركة لم يزوّده بكل المعلومات التي طلبها حول الحسابات المجهولة على الموقع.

إيلون ماسك يعلن عن تغطية أقمار “ستارلينك” لجميع بقاع الأرض

بعد إطلاق 46 قمرا صناعيا جديدا إلى الفضاء، أعلن مؤسس “سبايس إكس” رائد الأعمال الأمريكي إيلون ماسك عن تغطية أقمار “ستارلينك” لجميع بقاع الأرض.

وقال ماسك في تغريدة على تويتر صباح الإثنين، تعليقا على إطلاق 46 قمرا صناعيا عبر صواريخ فالكون 9 التي تطوّرها شركته :”ستوفر هذه العملية تغطية كاملة لكوكب الأرض”.

لكن مالك “سبايس إكس” استدرك في نفس التغريدة بالقول إنّ تغطية شاملة للأرض، تبقى متوقّفة على موافقة الحكومات المحلية.

وتهدف “سبايس إكس” من وراء إطلاق الآلاف من أقمار “ستارلينك” إلى توفير خدمة الاتصال بالانترنت في جميع أنحاء المعمورة، بالإضافة إلى استخدامات أخرى علمية وعسكرية أيضا.

وسبق أن تحدث باحثون عسكريون في الصين، عن احتمال تدمير بلادهم لأقمار ستارلينك، في حالة تشكيلها تهديدا للأمن القومي الصيني.

ماسك يطالب تويتر بإثبات “إنسانية” مستخدميها قبل إتمام صفقة الشراء

في 18 ماي 2022، طالب إيلون ماسك إدارة تويتر الحالية بإثبات أنّ نسبة الحسابات المزيّفة في الموقع لا تتجاوز نسبتها 5 بالمئة، قبل إتمام صفقة شراء المنصة.

وقال ماسك في تغريدة على تويتر نفسه:”رئيس تويتر التنفيذي رفض أن يثبت بأنّ أقل من 5 بالمئة من الحسابات مزيّف”.وتابع:”الصفقة لن تتمّ حتى يتّخذ رئيس المنصة هذه الخطوة”.

من جهتها، أعلنت شركة تويتر في بيان عن التزامها بإتمام صفقة البيع، بالسعر والشروط المتفق عليها.

وفي تغريدة أخرى، لمّح ماسك إلى ارتفاع نسبة الحسابات الآلية على موقع تويتر، إلى مستوى يفوق نسبة 5 بالمئة المعلن عنها من قبل إدارة الموقع، حسبه.

حسب ترامب.. لهذا السبب صفقة شراء ماسك لتويتر “مستحيلة”

وفي 15 ماي، اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، محاولة رائد الأعمال إيلون ماسك للاستحواذ على موقع تويتر “مستحيلة”.

جاء ذلك في بيان نشره ترامب عبر منصة “تروث سوشيال” التي أسسها في فيفري الماضي، حسب ما نقله موقع “ماشابل” المتخصّص.

وقال ترامب في بيانه:”من المستحيل أن يشتري إيلون ماسك تويتر بهذا الثمن الباهض. خاصة بعد أن علم أنّه يعتمد بشكل كبير على الحسابات الوهمية”.

وأضاف ترامب يقول:”لولا رسوم التراجع، لكان ماسك قد ألغى الصفقة منذ فترة طويلة”. وبالفعل سيتعيّن على ماسك، دفع شرط جزائي قدره مليار دولار إذا رغب بإلغاء صفقة شراء تويتر.

يذكر أنّ ماسك كان قد أكّد في وقت سابق، أنه سيلغي حظر ترامب على موقع تويتر، معتبرا إياه “قرارا غبيّا من الناحية الأخلاقية”.

هل تراجع إيلون ماسك عن شراء منصة تويتر؟

وفي 13 ماي، أعلن ماسك عن تعليق عملية الاستحواذ على تويتر، بعد أسابيع من الموافقة على الصفقة التي بلغت قيمتها 44 مليار دولار.

وكتب ماسك على تويتر يوم الجمعة: “صفقة تويتر معلّقة مؤقتًا في انتظار تفاصيل حول أن الحسابات الوهمية. وهب تمثل بالفعل أقل من 5 بالمئة من المستخدمين”.

لاعب كرة سعودي يدعو إيلون ماسك إلى الإسلام.. وهكذا كان ردّه

في تغريدة له حول احتمال وفاته “في ظروف غامضة”، تلقى رائد الأعمال الأمريكي إيلون ماسك في التعليقات، دعوة للإيمان بالخالق وجهّها إليه لاعب سعودي سابق.

ويتعلّق الأمر بمحمد المسحل، رجل الأعمال ولاعب نادي الاتفاق السعودي لكرة القدم سابقا. عندما دعا ماسك إلى “الاعتراف بوجود خالق عظيم لهذا الكون”.

وكتب المسحل في تعليقه على تغريدة ماسك: “لن تموت قبل أجلك يا إيلون”، قبل أن يضيف:” أنا أتساءل كيف لعبقري مثلك، أن لا يدرك بعد أن هناك خالقا عظيما لهذا العالم؟”.

وتابع المسحل الذي يتابع حسابه على تويتر نحو 110 آلاف شخص:”إذا فعلت، فتأكد من الاعتراف بذلك قبل الدقّة الأخيرة لقلبك، وليباركك الله”.

لكن ردّ ماسك كان سلبيا، حيث قال في تعقيبه على تعليق المسحل:”شكرا لك على مباركتي، لكن لا مانع لدي من الذهاب للجحيم..لأن أغلبية البشر ستكون هناك”.

إيلون ماسك يتوقّع “وفاته في ظروف غامضة”.. وهكذا كان تعليق والدته!

في نفس التغريدة، أثار رائد الأعمال الأمريكي إيلون ماسك موجة من الجدل بعد أن أشار إلى احتمال إعلان وفاته في ظروف غامضة.

وقال ماسك في تغريدته:”إذا توفيت في ظروف غامضة، فقد سعدت بمعرفتكم”. دون أن يوضّح أي تفاصيل أخرى.

غير أنّ تغريدة ماسك أعقبت سلسلة تغريدات أخرى، كانت في سياق ردّه على اتهامه من طرف رئيس وكالة الفضاء الروسية ديميتري روغوزين بدعم مقاتلين أوكرانيين.

ونشر ماسك صورة لتصريحات أدلى بها روغوزين لوسائل إعلام روسية، يتّهم فيها المالك الجديد لتويتر بتوفير خدمات الاتصال عبر الأقمار الصناعية لما يسمّيه “كتيبة آزوف النازية الأوكرانية”.

المثير في الأمر، أنّ والدة ماسك، كانت بين ألوف المتفاعلين مع التغريدة، حيث وضعت في تعليقها رموزا تعبيرية غاضبة مع عبارة: “هذا ليس مضحكاً”.

وقد أجاب ماسك على تعليق والدته بالقول: “آسف! سأبذل قصارى جهدي للبقاء على قيد الحياة”.

ماسك يتحدّث عن فرض رسوم على الحسابات التجارية والحكومية في تويتر

في 5 ماي 2022، أعلن المالك الجديد لموقع تويتر، رائد الأعمال الأمريكي الشهير إيلون ماسك، عن فرض رسوم على الحسابات التجارية والحكومية في الموقع.

وقال ماسك في تغريدة:”سيبقى تويتر بالمجّان دائما بالنسبة للمستخدمين العاديين”، قبل أن يضيف:”لكن قد نضيف رسوما بسيطة على الحسابات التجارية والحكومية”.

ويحصي تويتر ما يزيد عن 229 مليون مستخدما نشطا. بينهم المئات من الحسابات التي تمثل علامات تجارية أو جهات حكومية من مختلف دول العالم.

بعد استحواذ إيلون ماسك عليه.. هذا ما سيتغيّر في تويتر قريبا

في أفريل 2022، استحوذ رائد الأعمال الأمريكي الشهير إيلون ماسك، على شركة تويتر، مقابل 44 مليار دولار. وهو ما جعل متابعين للمجال يتوقّعون تغييرات كبيرة على عمل المنصّة.

من بين هذه التغييرات، ما نقلته صحيفة “واشنطن بوست” عن ناقدين أبدوا تخوّفهم من أن يؤدي امتلاك ماسك للشركة إلى انتشار المحتوى المتشدد على منصة التواصل الاجتماعي.

من جهتها، قامت صحيفة “نيويورك تايمز” على تحليل عدّة “مؤشرات” عن مصير تويتر بعد استحواذ ماسك عليه، بالاعتماد على تصريحاته السابقة بشأن الموقع.

وأشارت الصحيفة إلى ماجاء في الوثائق الرسمية التي أعلن فيها ماسك عن نيته لشراء تويتر، حيث قال: “لقد استثمرت في تويتر لأنني أؤمن بإمكانية أن يكون منصة لحرية التعبير”.

كما عبّر الرجل الأغنى في العالم عن تطلّعاته في تغريدة نشرها الإثنين، بالتزامن مع الكشف عن الصفقة، قال فيها:” أتوقع الكثير من النقد على المنصة، لأن هذا هو ما تعنيه حرية التعبير”.

إلى جانب ذلك، كان إيلون ماسك قد تحدث عن عدّة تعديلات يرغب في إدراجها على تويتر، على غرار إمكانية تعديل التغريدة بعد نشرها.

كما ينتظر أن تصبح الخوارزميات الخاصة بعرض التغريدات مكشوفة أمام مستخدمي الموقع. حتى يفهموا السبب وراء ظهورها على صفحاتهم، وفقا للمالك الجديد.

إيلون ماسك يقدّم عرضا جديدا لشراء أسهم تويتر

في 14 أفريل، قدّم رائد الأعمال الأمريكي إيلون ماسك عرضا جديدا لشراء أسهم شركة “تويتر” مقابل 54.20 دولارًا للسهم.

جاء ذلك في رسالة وجّهها ماسك إلى رئيس مجلس إدارة تويتر بريت تايلور، حسب ما نقلته “سي أن بي سي” المتخصّصة في الشؤون الاقتصادية.

وقفزت أسهم تويتر بنسبة 12 بالمئة في تعاملات الخميس. بعد أن أغلقت عند 45.85 دولاراً للسهم يوم الأربعاء.

ويتجاوز عرض ماسك (54.20 دولار للسهم) بنسبة 38 بالمئة، سعرَ الإغلاق لسهم تويتر في الفاتح من أفريل الجاري، الذي كان آخر يوم تداول قبل الإعلان عن استثمار مؤسس “تيسلا” في 9 بالمئة من أسهم الشركة.

إيلون ماسك يتحدّى بوتين لمواجهته في عراك “رجل لرجل”.. ومسؤول روسي يردّ!

وفي خرجة غير متوقعة يوم 14 مارس، قال رائد الأعمال الأمريكي إيلون ماسك إنّه يتحدّى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمواجهته في عراك رجل لرجل. في ما يبدو تعبيرا عن تضامنه مع أوكرانيا في مواجهة التدخّل العسكري الروسي الذي يدخل أيامه العشرين.

وقال ماسك في تغريدة على تويتر:”أنا هنا أتحدى فلاديمير بوتين. لعراك رجل لرجل”، قبل أن يضيف :” الرهانات هي أوكرانيا”.

اللافت في الأمر، أنّ ماسك كتب اسم فلاديمير بوتين باللغة الروسية. فيما كتب اسم أوكرانيا باللغة الأوكرانية.

وفي تغريدة لاحقة، وجّه إيلون لحساب الرئاسة الروسية ( الكرملين ) في تويتر قائلا:”هل توافق على العراك؟”. مؤكّدا أنّه “جادّ للغاية” فيما يقوله.

الردّ الروسي جاء على الفور من رئيس وكالة الفضاء الروسية دميتري روغوزين، الذي استخدم اقتباسا أدبيا للاستخفاف بتغريدة إيلون ماسك.

وجاء فيها:”أنت. أيها الشيطان الصغير. مازلت صغيرا على مواجهتي. سيكون ذلك مضيعة للوقت. تجاوز أخي أوّلا”.

وإيلون ماسك هو أحد أغنى أغنياء العالم بثروة تتجاوز 220 مليار دولار، جمعها من شركاته الناشئة التي أسسها أو شارك في تأسيسها في مجالات التكنولوجيا والنقل وغزو الفضاء. على غرار “سبيس إكس” و“تيسلا موتورز” و“بايبال” قبل ذلك.