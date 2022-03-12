سي إن إن تكشف: إلغاء زيارة لبن سلمان إلى الصين بسبب بايدن!

قالت شبكة “سي إن إن” الأميركية الجمعة، إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تخلّف عن زيارة مبرمجة إلى الصين شهر فيفري الماضي. بسبب مكالمة واردة من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

بن سلمان كان سيحضر حفل افتتاح دورة الألعاب الشتوية التي احتضنتها العاصمة الصينية بكين. في الفترة ما بين 4 و20 فيفري 2022.

لكن وزارة الخارجية الصينية ذكرت آنذاك أن الأمير السعودي “ألغى رحلته لأسباب تتعلق بجدوله الزمني”، حسب “سي إن إن”.

فيما بعد، نقلت “سي إن إن” عن مصدرين وصفتهما بالمطّلعين على الأمر أنّ “السبب الحقيقي لإلغاء الزيارة، كان بشكل جزئي على الأقل، حتى يتمكّن بن سلمان من حضور مكالمة أجريت بين والده الملك سلمان وجو بايدن”.

وأشارت ” سي إن إن” إلى أنّ سفارة السعودية في واشنطن، لم تردّ على الفور على طلبها للتعليق حول الموضوع.