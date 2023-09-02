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رياضة

سي محمد البغدادي رئيس اللّجنة الأولمبية سابقا في ذمّة الله

الشروق الرياضي
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سي محمد البغدادي رئيس اللّجنة الأولمبية سابقا في ذمّة الله
ح.م
الفقيد سي محمد البغدادي

توفي، السبت، رئيس اللّجنة الأولمبية الجزائرية سابقا سي محمد البغدادي، عن عمر ناهز 86 سنة.

وكان سي محمد البغدادي قد ترأّس اللّجنة الأولمبية الجزائرية ما بين 1988 و1989، كما سبق له حيازة المنصب ذاته لكن في اتحادية ألعاب القوى، ما بين 1967 و1969، على اعتبار أنه كان عدّاءً في سباقَي 400م و800م. فضلا عن ذلك، أُسندت إليه بعض المهام في وزارة الشباب والرياضة.

رحم الله سي محمد البغدادي، وغفر له، وأسكنه فسيح الجنان. وألهم ذويه جميل الصّبر والسّلوان.

“إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

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