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رياضة

سَبْعُ ذهبيات للجزائر في الألعاب العربية

الشروق الرياضي
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سَبْعُ ذهبيات للجزائر في الألعاب العربية
ح.م
مُصارعو الجيدو الجزائري في تتويج سابق خلال تظاهرة الألعاب العربية 2023.

أضافت الرياضة الجزائرية إلى رصيدها، الخميس، سبع ميداليات ذهبية أخرى في الألعاب العربية.

وحملت ميداليات المعدن النّفيس بصمات مُصارعي الجيدو: ياسر أبو عمّار، وصونيا أصلاح، وليلى محمد المهدي.

وتحتضن القاعة البيضوية بِالعاصمة، فعّاليات مسابقة الجيدو في الألعاب العربية.

وفي السّباحة، حاز الذّهب كلّ من جواد سيّود (مرّتَين) في 200م سباحة متنوّعة و100م فراشة، وآمال مليح تخصّص 100م فراشة، وجيهان بن شاذلي في 200م سباحة حرة.

وتُقام فعّاليات السباحة في الألعاب العربية، بِالمركز المائي للمركّب الرّياضي “ميلود هدفي” بِوهران.

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