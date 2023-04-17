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رياضة

سَيُضحّي بِمنصبه الكبير بِسبب إدمان الخمر

الشروق الرياضي
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سَيُضحّي بِمنصبه الكبير بِسبب إدمان الخمر
ح.م
فانسون مانيرت

قال المدير التنفيذي لِنادي بروج البلجيكي فانسون مانيرت إنه يُفكّر في الاستقالة من منصبه، بِسبب معاناته من إدمان الخمر.

وكان البلجيكي فانسون مانيرت (48 سنة) قد استهلّ وظيفة المدير التنفيذي لِنادي بروج منذ 12 سنة خلت، وبِالضّبط منذ مارس 2011.

وأوضح فانسون مانيرت: ” لديّ مشكلة مع الخمر، والأمر ليس وليد اليوم. أخضع حاليا للعلاج. ما زلت أعمل بِشكل جيّد للغاية في منصبي. ولكن الحق يُقال إن رئيس النادي (بارت فيرايغ) غير راضٍ عن إدماني شرب الخمر. لقذ نبّهني عن ذلك عدّة مرّات”.

وأضاف في أحدث مؤتمر صحفي نشّطه، ونشرت تفاصيله الصحافة البلجيكية: “لقد قيل لي إن تناول الخمر بِإدمان وتمثيل نادي بروج لم يعد أمرا مقبولا. أنا أعالج منذ نحو عامَين من الآن. في مرحلة مُعيّنة، قرّرت اتّخاذ الخطوة بِمفردي، أيضا لأنّني تلقيت إشارة من زوجتي وأولادي”.

وكان فانسون مانيرت قد أُدين خمس مرّات في تاريخ سابق، بِسبب قيادته للسيارة وهو مخمور. كما أخبرته إدارة نادي بروج أن استمراره في تعاطي الخمر بِشكل مُفرط (أحيانا داخل مقرّ العمل)، سيُجبرها على إنهاء مهامه.

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