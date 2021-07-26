شائعات عدم صلاحية مياه الحنفية للشرب.. سيال ترد

أكدت المكلفة بالزبائن على مستوى المخبر المركزي لشركة “سيال”، ماجدة مالوفي، أن نوعية المياه التي تنتجها وتوزعها هذه الأخيرة صحية تمامًا وصالحة للشرب.

و أكدت مالوفي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، الأحد، في معرض ردها على “معلومات مغلوطة” متداولة على الشبكات الاجتماعية والتي تشكك في هذه النوعية، أن “نوعية مياه الحنفية، الموزعة عبر شبكة التوزيع العام، بكل من ولايتي الجزائر العاصمة وتيبازة تخضع لتحاليل صارمة للغاية قبل وأثناء عملية التوزيع أي أنها صحية تمامًا”.

وأضافت أن هذه المراقبة تتمثل في تحاليل فيزيو-كيميائية وتحاليل بكتيريولوجية، وذلك “أولا على مستوى مراكز التخزين (خزانات، أبراج المياه)، إلى غاية الحنفيات، أي من المصدر إلى المستعمل”.

كما أكدت ذات المسؤولة على “احترام شركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة، لمعايير تنظيم المياه الشروب بالجزائر وكذا معايير منظمة الصحة العالمية التي تضمن صلاحية مياه الشرب”.

و تابعت قولها أن المخبر المركزي لسيال تحصل على شهادة اعتماد ISO 17025 منذ عام 2015 من قبل هيئة الاعتماد الجزائرية ALGERAC “مما يستدعي أخد عينات حرة وفي أمكنة محددة من أجل إجراء التحاليل على 42 معيار منها الكلور”.

وأضافت أنه علاوة على المخبر المركزي فان كل محطة معالجة تتوفر على “مخبر عملياتي” يسمح بأخذ عينات “بهدف ضمان جودة مياه الحنفية”.

وأشارت في ذات السياق إلى أن “بإمكان فرق مؤهلة مكلفة بأخذ العينات أن تتدخل لإجراء تحاليل ميدانية على مدار 24/24 في حالة اشتباه في تلوث المياه”.

و خلصت في الأخير إلى التأكيد بأن شركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة، تجري كل سنة حوالي 144000 تحليل فيزيوكيميائي و26000 تحليل بكتيريولوجي.