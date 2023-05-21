شائعة ارتفاع أسعار أغذية الأنعام.. وزارة الفلاحة توضح

أكدت وزارة الفلاحة، أن أسعار مواد تغذية الأنعام تعرف “استقرارا كبيرا”، مفندة بذلك كل التصريحات التي تتحدث عن ارتفاعها.

وجاء في بيان للجهة الوصية: “تعلم وزارة الفلاحة التنمية الريفية بأن مواد تغذية الأنعام تعرف استقرارا كبيرا في الأسعار، وكل تصريح مخالف من طرف الوسطاء والمضاربين ليس له أي أساس من الصحة”.

وأشارت الوزارة إلى أنها وضعت من خلال الديوان الوطني لتغذية الانعام “أوناب” 88 نقطة بيع موزعة على المستوى الوطني، لفائدة الموالين والمربيين و”بأسعار محددة”.

ويأتي هذا الاستقرار في الأسعار،حسب الوزارة، “طبقا للبيان الصادر عن وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، بتاريخ 17 مايو 2023”.

وأوضحت أن البيان جاء بخصوص الإجراءات التسهيلية المتخذة من طرف الدولة لفائدة المربين من خلال اقتناء الشعير والذرة الموجهة لتغذية المواشي والدواجن، والتي تضمنها المرسوم التنفيذي رقم 23 -112 المؤرخ في 9 مارس 2023، المعدل والمتمم، والمتعلق بكيفيات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لكل عمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن، وإلغاء إلزامية تقديم شهادة الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة عند عمليات بيع المواد الملغاة من هذا الرسم، وإعفاء كافة التعاونيات الفلاحية والمربين والموزعين من إلزامية تقديم شهادة الاعفاء, عند اقتناء المواد المعفاة (العلف)”.