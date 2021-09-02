شائعة اقتناء الملكة إلزابيث لقميص رونالدو تحدث جدلا في بريطانيا

أحدثت شائعة اقتناء الملكة إليزابيث لقميص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وطلبها توقيعا عليه بخط يده جدلا واسعا في بريطانيا.

وتداولت صحف بريطانية نقلا عن جمعية الابتكار الرياضي، خبر اقتناء الملكة 80 قميصا من مانشستر يونايتد عليها اسم رونالدو، واشترطت أن يكون أحدها موقعا منه.

وبحسب ما أفادت صحيفة “ديلي إكسبرس” فإن الجمعية حذفت التغريدة لاحقا واعتذرت من كل الناقلين للخبر بالقول: “لم نتمكن من تأكيد صحة الملاحظة الواردة من الملكة، لذلك قررنا حذف التغريدة. معذرة.”

وكانت الصحف التي نقلت الخبر قد أكدت بأن الملكة لم يسبق لها أن طلبت توقيعا من أي شخص، لكنها كسرت جميع البروتوكولات، وتحولت إلى مشجعة لرونالدو، مثلها مثل الملايين، مشيرة إلى أن القمصان التي طلبتها سيتم توزيعها على طاقم العمال الملكيين في القصر.

وتفاعل ناشطون مع الخبر المثير للجدل، حيث قال البعض أن قوة أصداء انتقال كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد، تعدت جميع الحدود، ووصلت إلى ملكة بريطانيا، التي تخلت عن “برستيجها” من أجل “الدون”، فيما اعتبر آخرون الأمر مجرد إشاعة لأن الملوك لا يفصحون عن الفرق التي يشجعونها.