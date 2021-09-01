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شائعة وفاة الباحث الإسلامي زغلول النجار غير صحيحة

الشروق أونلاين
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شائعة وفاة الباحث الإسلامي زغلول النجار غير صحيحة

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي أواخر شهر أوت خبراً عن وفاة الباحث الإسلامي المصري زغلول النجار، فما حقيقة ذلك؟

جاء في الخبر المتداول على مواقع التواصل “فقدت الأمة الإسلامية المفكر الإسلامي وصاحب الإعجاز العلمي في القرآن الكريم الدكتور زغلول النجار الدعاء له بالرحمة والمغفرة”.

وقد ظهر الخبر أولاً، بحسب ما وقع عليه صحافيو خدمة تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس، على صفحة غير رسميّة تحمل اسم زغلول النجار بتاريخ 28 أوت 2021.

لكنّ هذا الباحث الذي تركّز عمله على “الإعجاز العلمي في القرآن”، عاد ليظهر في اليوم التالي في مقابلة مباشرة مع إذاعة “حياة أف أم” الأردنيّة، بُثّت أيضاً على موقع فيسبوك.

إلا أنّ ذلك لم يوقف انتشار الخبر المضلّل إذا حصد آلاف المشاركات من صفحات نشرته في اليوم التالي.

إثر ذلك، نفت الصفحة الرسميّة لزغلول النجّار في موقع فيسبوك هذا الخبر مؤكدة أنّه “بخير وعافية”.

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