شابان بقسنطينة يحرضان كلبا على الشرطة خلال توقيفهما

حجز سلاح أبيض وذخيرة حربية خلال العملية

تمكن عناصر الضبطية القضائية لأمن دائرة علي منجلي بأمن ولاية قسنطينة، من توقيف شابين مسبوقين قضائيا يبلغان من العمر23 و25 سنة، لتورطهما في عدّة قضايا إجرامية، وزرع الرعب في أوساط السكان بالإضافة على مقاومة رجال الشرطة وتحريض كلب شرس عليهم خلال عملية توقيفهما.

حيث أنه وعلى إثر استغلال عناصر الشرطة بأمن دائرة علي منجلي، للمعلومات التي وردت إليهم بشأن قيام مجموعة من الأشخاص على مستوى الوحدة الجوارية رقم سبعة بترويج المؤثرات العقلية، تم تكثيف الأبحاث والتحريات لتحديد هوية المشتبه فيهم.

وقد أسفرت التحقيقات عن تحديد تحركات مشبوهة لبعض الشباب بأحد الأحياء، بالقرب من أكواخ صغيرة مشيدة بطريقة فوضوية مع وجود كلاب شرسة في محيطها، وبمداهمة المكان تم توقيف شخصين، وبعد إخضاعهما للملامسة الجسدية ضبط لدى أحدهما على 44 كبسولة من دواء بريغابالين، وسكين متوسط الحجم، وكذا مبلغ مالي يرجح أنه من عائدات البيع والترويح، كما عثر لدى مرافقه على 62 كبسولة من دواء بريغابالين وسكين كبير الحجم، بالإضافة إلى حجز كلب شرس كان برفقته قام بتحريضه على قوات الشرطة بهدف النيل منهم والفرار من قبضتهم، ولكن رجال الأمن سيطروا على الكلب الشرس وشلوا حركته.

وبمواصلة التحقيق تم استصدار إذن من النيابة لتفتيش مسكن أحد المشتبه فيهما، ما مكّن من العثور على كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 532 كبسولة مختلفة الأنواع، وسكين كبير الحجم، وسكينين من نوع أوبينال، بالإضافة إلى ثلاثة خراطيش ذخيرة حية، لتبلغ كل المحجوزات 638 كبسولة من المهلوسّات، وخمسة سكاكين مختلفة الأحجام، بالإضافة إلى ذخيرة حربية ومبلغ مالي.