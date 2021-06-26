شابان يجنيان مليار سنتيم من الاحتيال الإلكتروني

ينتحلان هوية ناشطتين في المجال الخيري

أوقفت فرقة مكافحة الجرائم الإلكترونية بأمن خنشلة، شابين من ورقلة، أحدهما طالب جامعي، بتهمة النصب والاحتيال، عبر الأنترنيت، بعد أن نجحا في النصب على عشرات الجزائريين، بمختلف ولايات الوطن، حيث يتواصلان إلكترونيا مع الضحايا، بأسماء نسوية، ويوهمان الضحايا أنهما أجنبيتان أو جزائريتان مغتربتان، وأنهما ترغبان في القيام بأعمال خيرية، رصدتا لها مبالغ مهمة بالعملة الصعبة.

وبعد كسب ثقة الضحايا، يدعي المحتالان، أنهما بحاجة لصب أموال لأجل تسوية وضعية طرود محجوزة على مستوى مطار الجزائر الدولي، وبعد صب الأموال يقطع المحتالان الاتصال مع الضحايا، وقد مكنتهما هذه الأساليب من جني ما يقارب مليار سنتيم.

وانطلق التحقيق، عقب شكوى تقدم بها مواطن من مدينة خنشلة، جاء فيها أنه تعرف على صاحب حساب إلكتروني، بمواقع التواصل الاجتماعي، الفايسبوك، يحمل اسم فتاة زعمت أنها مغتربة في إيطاليا، حيث وبعد توطد العلاقة بينهما، أوهمته بأنها رصدت مبلغا ماليا معتبرا من العملة الصعبة، للأعمال الخيرية في الجزائر، وأخبرته أنها تريد التعرف على شخص، يكون محل ثقة من أجل تزويده بالمبلغ المالي، لكي يقوم بالتبرع به للأشخاص المعوزين، قبل أن تتفق معه عبر الفايسبوك، على أن يتم إرسال المبلغ المالي، عن طريق طرد بريدي، وبعد مدة زمنية، تم التواصل بينهما، من جديد عبر الفايسبوك، لتخبره بأن الطرد الخاص، تم حجزه بمطار الجزائر، ومن أجل تسوية المشكلة عليه الاتصال هاتفيا، بإطار سام، زعمت أنه من معارفها وزوّدته برقم هاتفه، ليسارع الضحية، إلى الاتصال به هاتفيا، حيث أخبره بأنه يمكنه تسوية هذا الأمر، مقابل مبلغ 30 مليونا، طالبه بإرسالها عبر حساب بريدي، وبعدما قام الضحية بإرسال المبلغ المالي، تم قطع الاتصال به نهائيا، ليكتشف وقوعه ضحية للنصب.

وعن طريق التحريات التقنية، تم تحديد هوية شخصين مشتبه فيهما، في القضية ينحدران من ولاية ورقلة، المشتبه فيه الأول، طالب جامعي، صاحب الحساب الإلكتروني الوهمي، والثاني صاحب الحساب الجاري، وهو شاب 25 سنة، تبين لاحقا بأنه وقع ضحية صديقه، الذي طلب منه أن يسلم له رقم حسابه البريدي الجاري، بغية استعماله في تلقي مبالغ مالية، من قبل معارفه الأفارقة من جنسيات أجنبية، ليقوم بدوره بتسليمها لذويهم، مقابل حصول صاحب الحساب البريدي، على عمولة حيث قام بسحب مبالغ مالية، معتبرة تصل إلى ما يقارب مليار، على فترات متقطعة، سلمها بدوره لصديقه المشتبه فيه الرئيسي، حيث تبين من خلال التحقيقات أن الأموال المتحصل عليها كانت جراء عديد العمليات الاحتيالية.