شابان يختطفان فتاة ويحتجزانها داخل بيت فوضوي بعنابة

جنايات عنابة أدانتهما بالسجن بـ 10 و20 سنة

قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة، نهاية الأسبوع، بإدانة المتهم ـ م.ع ـ البالغ من العمر 39 سنة، بارتكاب جناية اختطاف واحتجاز شخص وجناية الاغتصاب مع جناية المشاركة في الاغتصاب وجنحة السرقة بالعنف، والحكم عليه بعشر سنوات سجن نافذ، فيما تمت إدانة شريكه المتهم ـ ع.م ـ البالغ من العمر 28 سنة، الذي مازال في حالة فرار بنفس التهم والحكم عليه بعشرين سنة سجن نافذ، بعد تورطهما في قضية اختطاف شابة تبلغ من العمر 22 سنة، واحتجازها داخل منزل فوضوي وإجبارها على ممارسة الفعل المخل بالحياء باستعمال العنف والتهديد بواسطة سلاح أبيض وسلاح ناري.

وتعود تفاصيل هذه القضية حسب مجريات جلسة المحاكمة إلى تاريخ 29 سبتمبر من سنة 2021، وتحديدا الساعة الثالثة والنصف زوالا عندما غادرت الضحية مسكن شقيقها الكائن بحي 180 مسكن بسيدي سالم، متوجهة نحو مسكن عائلتها، إلاّ أنها وفي طريقها توقفت بالقرب من سيارة سوداء اللون يقودها المتهم ـ م، ع ـ الذي تعرفت عليه كونه جار شقيقتها، وخلال حديثها معه تفاجأت الضحية بنزول أشخاص آخرين من السيارة وأرغموها على الركوب معهم، أين تم نقلها إلى أحد البيوت الفوضوية بحي 4000 مسكن، أين تم احتجازها، وقام المتهم ـ م، ع ـ بضربها وتهديدها باستعمال سلاح ناري يتمثل في مسدس كان بحوزته كما أنه ضربها على مستوى الرأس، ثم غادر المسكن وتركها برفقة صديقه الذي اعتدى عليها تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض.

وبعد أن قام المتهم باغتصابها اتصل بستة أشخاص آخرين حضروا إلى تلك البناية الفوضوية، أين قاموا باحتجازها لمدة يومين كاملين، واعتدوا عليها جميعهم، والتقطوا لها صور ومقاطع فيديو بواسطة هواتفهم النقالة وهي في وضعية مخلة بالحياء، كما أنهم قاموا بسرقة مبلغ مالي كان بحوزتها وأقراط ذهبية، قبل أن تنجح في الفرار من قبضتهم عندما كانوا نيام، وتوجهت مباشرة إلى أمن دائرة البوني للإبلاغ عن ما تعرضت له. ممثل النيابة العامة وفي مرافعته ركز على ثبوت التهمة وخطورة الجرم المرتكب في حق الضحية والتمس معاقبة كل واحد من المتهمين بعشرين سنة سجن نافذ وغرامة مالية نافذة. وبعد المداولة نطق رئيس الجلسة بالحكم المذكور آنفا.