شابة ألمانية تقتل جزائرية تشبهها لسبب غريب!

أقدمت شابة ألمانية من أصول عراقية على قتل جزائرية تشبهها بمساعدة صديقها، حسبما أفادت شرطة مقاطعة بافاريا.

وقالت تقارير إخبارية إن الشابة الألمانية تبلغ من العمر 23 عاما وقتلت شبيهتها الجزائرية كي تتمكن من التواري عن الأنظار.

وأضافت بأن لديها مشاكل عائلية دفعتها لتزييف موتها بإيجاد ضحية لديها نفس الملامح.

يذكر أن شرطة بافاريا كانت قد أعلنت العثور على جثة امرأة تبلغ من العمر 23 عاما يوم 16 أوت 2022.

وأوضحت في بيان أن المرأة قتلت طعنا بسكين داخل سيارة في إنغولشتات (في مقاطعة بافاريا، جنوب ألمانيا).

واعتقد المحققون في البداية أن الضحية هي مالكة السيارة بعد أن أكدت عائلتها التعرف عليها، لكن بعد تشريح الجثة، اتضح أن الضحية امرأة أخرى.

وكشفت التحريات أن الجثة تعود لمدونة جزائرية في مجال الموضة والجمال وأن القتيلة المزعومة حيةٌ تُرزق.

وبيّنت تحقيقات شرطة إنغولشتات أن الشابة التي لا تزال على قيد الحياة رتبت مؤامرة القتل بمساعدة شريك لها من كوسوفو يبلغ من العمر هو الآخر 23 عاماً.

ولا يزال المشتبه بهما رهن التوقيف الاحتياطي منذ أوت الفائت.

وكشفت الشرطة، الاثنين 30 جانفي، أن “المحققين ينطلقون من فرضية أن المشتبه بها كانت ترغب في التواري بسبب مشاكل عائلية، وأرادت ادعاء وفاتها زوراً لتتمكن من ذلك.

وشرحت الشرطة أن الشابة الألمانية العراقية بحثت مع شريكها على الإنترنت عن امرأة تشبهها “لقتلها ووضعها بطريقة توحي أنها جثة المشتبه بها”.

وأضافت أن المشتبه بها تواصلت قبل قتل هذه الشابة مع عدد من الشابات اللواتي يمكن أن يفين بالغرض “نظراً إلى كونهن يشبهنها”.

وحاولت “عبر حساباتهن على الشبكات الاجتماعية، إقناعهنّ بمقابلتها من خلال تقديم وعود كاذبة لهن”.

الشرطة تبحث عن أدلة إضافية حول الجريمة

ونجحت بالفعل في الاتفاق مع إحداهن، وهي الضحية المستقبلية، على لقائها في 16 أوت.

ونقلت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” عن أحد المحققين قوله إن الشابة التي وقع عليها الاختيار تشبه إلى حد كبير المشتبه بها.

وتوجهت المشتبه بها مع شريكها إلى منطقة هايلبرون (جنوب) لاصطحاب الشابة المختارة من منزلها.

وفي طريق العودة، استُدرِجَت الضحية للخروج من السيارة وجرى قتلها في الغابة “بعدد كبير” من الطعنات.

ثم واصل المشتبه بهما طريقهما إلى إنغولشتات حيث عُثر على الجثة مساء 16 أوت في السيارة.