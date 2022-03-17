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جواهر

شابة تقاضي أمها لمطالبتها برد مهرها!

جواهر الشروق
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شابة تقاضي أمها لمطالبتها برد مهرها!

أفادت تقارير إخبارية أن شابة إماراتية قامت بمقاضاة والدتها ورفع دعوى ضدها كي تطالبها برد مهرها الذي أخذته من زوجها على دفعتين.

ورفضت محكمة العين الابتدائية الدعوى، وبحسب ما نشرت جريدة “البيان” الإماراتية، فإن العريس سلم لوالدتها مبلغ 60 ألف درهم على دفعتين، الأولى 20 ألف، والدفعة الثانية 40 ألف درهم، وهما قيمة مهرها (النقدي)، وعندما طالبت الشاكية بالمبلغ ردت المشكو عليها بأنها اشترت به ذهبا وسلمته لامرأة أخرى، وهي الطرف الثاني الذي اشتكت به الفتاة للمحكمة.

وأضافت الفتاة في دعواها أنها طلبت من المشكو عليها برد قيمة المهر أو تسليمها الذهب الذي ادّعت والدتها أنها اشترته، ولكنها امتنعت عن تسليمها أي شيء منهما ما جعلها تقيم دعوى قضائية ضدهما وإلزامهما بدفع مصاريف وأتعاب المحاماة.

وللفصل في هذه القضية، قامت بتوجيه اليمين الحاسمة للسيدتين المشتكى عليهما وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن المستقر عليه فقهاً وقضاء، أن اليمين الحاسمة دليل من لا دليل له، فوجهت المحكمة إليهما اليمين الحاسمة، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض هذه الدعوى على النحو الذي سيرد بالمنطوق، ملتفتة عن دفوع المدعى عليهما لعدم جدواهما.

وعليه تم رفض الدعوى، وإلزام الفتاة الشاكية بدفع الرسوم والمصاريف القضائية.

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