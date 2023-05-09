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جواهر

شابة جزائرية تخطف الأنظار عبر الشبكات بهذه الفيديوهات!

نادية شريف
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شابة جزائرية تخطف الأنظار عبر الشبكات بهذه الفيديوهات!
مواقع التواصل
الشابة تريزا من بجاية

خطفت شابة جزائرية الأنظار عبر شبكات التواصل الاجتماعي بفيدوهاتها من المنطقة الريفية التي تقطنها وهي مستمتعة برعي الأغنام.

تظهر الشابة المنحدرة من ولاية بجاية والمسماة تريزا في أحد المقاطع المتداولة وهي تتحدث عن فخرها بأصولها والحياة التي تعيشها.

وقالت تريزا، إن الكثيرين يحبون الظهور بشكل مبالغ فيه على المواقع، ولكنها تعلمت الظهور على طبيعتها، موجهة رسالة لجميع الفتيات أن لا يخجلن بما هن عليه وأن يخرجن للعالم بدون تصنع، لافتة أن رائدات السوشيال ميديا أصبحن يتسابقن لإظهار المثالية بالتصنع.

وأثنى نشطاء على الشابة الجزائرية ذات الأصول الأمازيغية، بالقول إنها مثال جميل ينبغي الاقتداء به من طرف فتيات اليوم اللواتي يركضن خلف الأضواء البراقة وينفرن من البساطة، فيما رأى آخرون أنها تمشي بمنطق “خالف تعرف”، لافتين إلى أن منطقة الشريعة بالبليدة فيها نماذج مماثلة وبكثرة.

في ذات السياق لفت البعض إلى أن تيك توك مليء بفيديوهات التركيات اللواتي يرعين الأغنام ويقطفن الثمار ويقمن بكل الأعمال الفلاحية، ما يعني حسبهم أن ما تفعله مجرد تقليد لا غير.

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