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جواهر

شابة سعودية تتبرع بجزء من كبدها لطفلة لا تعرفها (فيديو)

نادية شريف
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شابة سعودية تتبرع بجزء من كبدها لطفلة لا تعرفها (فيديو)

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لشابة سعودية قامت بالتبرع بجزء من كبدها لطفلة لا تعرفها.

وبحسب ما أفادت صحف سعودية فقد تبرّعت “الجوهرة الحقيل”، بجزء من كبدها لتساهم في إنقاذ حياة الطفلة “جومانا الحربي”، التي لا تربطها بها أية صلة وليس بينهما سابق معرفة.

وحظي التصرف النبيل من طرف الشابة بإشادة سعودية واسعة، حيث طالب الكثيرون بضرورة تكريمها لأنها ضربت أسمى المعاني في التضحية وحب الخير.

وقالت الشابة في تصريحات صحفية: “تألمت عندما علمت بألم طفلة صغيرة، وتمنيت أني أتبرع منذ زمن، ولو كان يسمح الوضع إني أتبرع أكثر من مرة لفعلت، وأشجع الناس على التبرع”.

وأضافت أنه من الأنانية أن نحتفظ بأعضاء أجسامنا لأنفسنا فقط، في حين يموت الكثير من المرضى لعدم وجود من يتبرع لهم.

وأوضحت الجوهرة أنها بدأت تطلع وتقرأ عن إمكانية التبرع بالأعضاء منذ أن كانت في الخامسة عشرة من عمرها، مشيرة إلى أن الثقافة بشأن هذا الموضوع في المجتمع السعودي منعدمة، وهناك أعضاء مثل الكبد والكلى لا يضر التبرع بها.

من جانبه أوضح والد الطفلة أنهم كانوا في حيرة من أمرهم لأن تبرعه لطفلته كان مرفوضًا وأيضًا أمها، وإخوتها لم يستطيعوا ذلك لأن الفحوصات تأخذ وقتا وهم يدرسون.

وأكد أن الفرج يأتي من أهل الخير، مضيفا: “الجوهرة الله يجزاها خير، اعتبرها أخت لجومانا، لو شفتيها قبل سنة ما تقولي هذه جومانا، فيه تعب وشحب وسواد، وما قامت به الجوهرة لن ننساه”.

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