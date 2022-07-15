شابة سورية تدخل موسوعة غينيس بأكبر لوحة “ماندالا”

دخلت شابة سورية موسوعة غينيس وحققت الرقم القياسي بعد أن تمكنت من رسم أكبر لوحة لدوائر “الماندالا” في العالم.

وقالت لما زكريا إنها خططت لعملها منذ سنتين تقريبا، بينما كان الوقت الفعلي المطلوب لإنجازه نحو 5 أشهر بمعدل 6 ساعات من العمل اليومي.

ورسمت الفنانة الشابة لوحة بأبعاد 488×488 سم، وهي عبارة عن دائرة تضم مجموعة من الرموز التي تمثل صورة الكون، وتحولت إلى مصطلح عام لأي نمط هندسي دائري يتضمن هذه المفاهيم.

وقامت لما بإنجاز اللوحة في مرسمها الصغير في بلدة دير عطية السورية، مستخدمة ألوان الإكريليك لرسم دوائر منفردة وغير متكررة ومختلفة عن بعضها البعض، وقد كشفت أنها استفادت كثيرا من الانترنت في تطوير نفسها في هذا الفن.

وعبرت الشابة السورية عن فرحتها بعد إنهاء اللوحة، حيث قالت إنها لم تنم هي وعائلتها من شدة الفرح، وربما مدينتها بأكملها لتحقيقها الرقم القياسي .

وقالت الفنانة السورية في لقاء صحفي حول الموضوع :” الماندالا هي من اختارتني لا أنا من اختارها”. مضيفة” بدأ الموضوع كليا وأنا أرسم بعض الزخاف على حاشية كتاب دراسي، ثم صادفت رسما مشابها لحد التطابق عبر الانترنت، وبحثت أكثر لأكتشف بأنه فن قائم بحد ذاته، ومن هنا كانت البداية”.