شابي ألونسو يشيد بانضمام إبراهيم مازا إلى ليفركوزن

مؤكدا أنه المكان المناسب له للتطوّر

أشاد المدرب الإسباني لنادي بايرن ليفركوزن الألماني، تشابي ألونسو، بتعاقد الفريق مع صانع الألعاب الجزائري إبراهيم مازا، معتبرا أنه اختار المكان المناسب من أجل تطوير نفسه وتفجير موهبته الحقيقية في الملاعب.

وقال ألونسو، الجمعة، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ليفركوزن أمام فرايبورغ عن صفقة مازا: “إنه لاعب يتمتع بالعديد من الصفات. ليفركوزن هو المكان المناسب لتطور اللاعبين الشباب. إنه شاب، لكنه ناضج للغاية ويمثل صفقة جيدة للنادي”.

وتابع المدرب الإسباني يقول: “لقد تحدثت معه. إنه لاعب ذو مهاراتٍ مختلفة. بارع في اللعب بين الخطوط، ولديه إمكانات واعدة. لديه الكثير ليطوره.. لذا فهو صفقة ممتازة، ونحن سعداء بانضمامه إلينا. كما أن لديه شخصية لطيفة. فهو شاب، لكنه ناضج بالفعل. نحن سعداء بالترحيب به بيننا”.

ورغم هذه الكلمات التي كال بها المديح للاعب الجزائري، فإن ألونسو قد يغادر بايرن ليفركوزن بنهاية الموسم الجاري ولن تكون له فرصة تدريب مازا في الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن يرحل إلى ريال مدريد، ومن المرجح أن يحل الهونلدي إيريك تين هاغ محله، وفق ما كشفته تقارير صحفية حديثة.

وكان إبراهيم مازا قد أعرب عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى ليفركوزن، وتحدث عن ذلك بقوله: “إنها فرصة رائعة، إنه بمثابة حلم!.. حظيتُ بأفضل الفرص للتطور والارتقاء مع هيرتا برلين في دوري الدرجة الثانية. الآن أريد إثبات نفسي على الساحة الكبرى مع نادٍ أوروبي كبير”.

يذكر أن ليفركوزن كان أعلن الخميس الفارط، رسميا، عن تعاقده مع مازا قادما من هيرتا برلين بعقد يمتد حتى صيف 2030.