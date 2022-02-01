شاب بقسنطينة يستغل حالات إنسانية للنصب على المحسنين

المتهم نشر صور مرضى من دون علمهم

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة الخروب في ولاية قسنطينة، من الإطاحة بشاب يبلغ من العمر 32 سنة، ظلّ يستغل صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، لعرض حالات مرضية واجتماعية قصد استعطاف المواطنين وجمع مبالغ مالية منهم لحسابة الخاص.

المشتبه فيهم تم توقيفه على إثر الشكوى التي تقدم بها أحد المواطنين، بعد اكتشافه لشخص قام بنشر صور تعود لابنته التي تعاني من حروق بليغة على صفحات الفايس بوك، وذلك من أجل استعطاف المواطنين ليقوم بالنصب والاحتيال عليهم وجمع أموال من عندهم لحسابه الخاص، بعد نشره لنداء لجمع التبرعات قصد جمع تكاليف إجراء عملية جراحية للفتاة المصابة في أحد المستشفيات خارج أرض الوطن.

وقد مكّنت التحريات والأبحاث التي باشرها عناصر فرقة الشرطة القضائية من تحديد هوية المشتبه فيه والتواصل معه واستدراجه، ليتم توقيفه وتحويله إلى مقر أمن الدائرة للتحقيق معه، والذي كشف بأن المشتبه فيه كان يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين بعد أن يوهمهم أنه وسيط للخير ويجمع من عندهم مبالغ مالية لصالحه بعد عرض صور لحالات إنسانية تلقى تعاطفا كبيرا من الجمهور.

وبعد استيفاء كل الإجراءات القانونية ومواجهته بالضحايا، تم تكوين ملف قضائي ضده عن تهمة النصب والاحتيال ومخالفة جمع التبرعات والهبات، تم بموجبه تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب.