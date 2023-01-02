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شاب تونسي يخترع حذاء ذكيا لشحن الهواتف المحمولة (فيديو)

الشروق أونلاين
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شاب تونسي يخترع حذاء ذكيا لشحن الهواتف المحمولة (فيديو)
صحف تونسية
الحذاء الذكي

اخترع شاب تونسي حذاء ذكيا لشحن الهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الأخرى، وذلك في مسعى لإيجاد مصدر متجدد للطاقة.

وقالت صحف تونسية إن الشاب ريان المناعي البالغ من العمر 22 عاما، في تصميم حذاء ذكي يحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية.

وأضافت أن الحذاء المستحدث يسمح بشحن الهواتف المحمولة والساعات الذكية والألواح الرقمية والسماعات بشكل عادي.

وقال الشاب التونسي إن الحذاء الذكي مصنوع من الجلد، ومخصص للاستعمال اليومي وينتج طاقة كلما تحرك الذي يرتديه.

ويحتوي الحذاء على مكونات في باطنه موزعة تحت كامل القدم.

وذكر أن تلك المكونات تتحول من الطاقة الميكانيكية إلى الطاقة الإلكترونية، إذ ترتبط ببطارية مركزة في كعب الحذاء لتخزين الطاقة المنتجة من الحركة.

وهي موصولة أيضا بمنفذ الشحن الموجود في كعب الحذاء.

وأشار إلى أن فكرة تصميم الحذاء جاءت رغبة منه في حث الموظفين قليلي الحركة على المشي والتحرك أكثر مما يمكن من أجل تحقيق أهدافهم وتوفير طاقة لشحن الأجهزة.

وكذلك تقليل استهلاك الناس للطاقة العادية، حيث يمكن لكل الأحذية توليد طاقة بديلة عبر حركة الجسم.

يذكر أن ريان تحصل على الجائزة الأولى في مسابقة “كعب عال للإبداعات 2022”.

ويواصل الشاب التونسي تعليمه المتخصص في مجال الموضة وتصميم الأحذية.

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