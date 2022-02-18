شاب جزائري حديث الإعلام الفرنسي لهذا السبب!
تصدر اسم شاب جزائري، وسائل الإعلام الفرنسية وشبكات التواصل بعد مخاطرته بنفسه لإنقاذ مواطنين حاصرتهم النيران ليلا داخل مبنى سكني.
وبحسب ما أفاد الإعلام الفرنسي فإن الشاب الجزائري، أمين مزورة، ذي الـ 28 عاما، والذي يعمل بخدمة التوصيل “Uber Eats” كان على متن دراجته عندما لمح تصاعد ألسنة اللهب من الحي المجاور للحي الذي كان فيه بشارع جان جوريس.
أمين مزُّورَة
شاب جزائري صاحب ال28 سنة ومقيم في فرنسا؛يعمل في خدمة توصيل الأكل
أصبح حديث الجرائد والقنوات الفرنسية الكبرى؛
شاهد الشاب الدخان والنيران من إحدى المباني وذهب مسرعا وصعد إلى السطح وطرق نافذة الشقة الأولى وساعد في إخراج فتاتين صغيرتين ورجلان يحملان الجنسية البولندية👏 pic.twitter.com/mT2Mtou8YA
— فطوم🇩🇿 الجزائرية 2️⃣ (@fatooma_dz2) February 17, 2022
وأشاد نشطاء بتصرف الشاب الجزائري المقيم بفرنسا وقالوا بأنه نموذج مشرف للمهاجرين الذين لطالما نقلت الصحف سلبياتهم.
On parle souvent de l’immigration de manière négative mais on oublie trop souvent ces héros discrets. Simple livreur Über Eat mais pompier dans son pays d’origine, Amine n’a écouté que son courage pour sauver la vie de 4 personnes d’un incendie. https://t.co/6ahh3Ok053
— moonbee (@BMoon_bee) February 17, 2022
وصعد مزورة إلى سطح البناية بالرغم من المخاطر التي واجهته وسقوطه وتعرضه لكسور على مستوى الكتف، ليتمكن بعد جهد مضن من إنقاذ فتاتين ورجلين.
وقال الشاب الذي أطلق عليه نشطاء اسم سوبرمان، والذي وصل إلى فرنسا قبل عام، أنه كان رجل إطفاء، لذلك قاده الشغف بالمهنة لإنقاذ الأرواح بطريقة شجاعة.
Amine Mezoura n’a écouté que son courage et a sauvé des vies au péril de la sienne des flammes d’un immeuble.A la fin, «un pompier discute avec lui et s’étonne qu’il ait réussi à monter sur le toit.«J’étais pompier au bled »,répond-il. » bravo à ce héros! https://t.co/ufTC8UMo9c
— Anita Rama⭐️⭐️ 🇵🇸✌️مسلمة ☪️💚🌍❤️🇵🇸 (@AnitaRama12) February 17, 2022
وبعث سكان المبنى الذين ساهم في عملية إجلائهم، برسائل مكتوبة وصوتية جاء فيها: “شكرًا لك وبرافو على شجاعتك. أنت بطل”.