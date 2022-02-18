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شاب جزائري حديث القنوات والجرائد الفرنسية الكبرى لهذا السبب!

نادية شريف
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شاب جزائري حديث القنوات والجرائد الفرنسية الكبرى لهذا السبب!

تصدر اسم شاب جزائري، القنوات والجرائد الفرنسية الكبرى بعد مخاطرته بنفسه لإنقاذ مواطنين حاصرتهم النيران ليلا داخل مبنى سكني.

وبحسب ما أفاد الإعلام الفرنسي فإن الشاب الجزائري، أمين مزورة، ذي الـ 28 عاما، والذي يعمل بخدمة التوصيل “Uber Eats” كان على متن دراجته عندما لمح تصاعد ألسنة اللهب من الحي المجاور للحي الذي كان فيه بشارع جان جوريس.

وأشاد نشطاء بتصرف الشاب الجزائري المقيم بفرنسا وقالوا بأنه نموذج مشرف للمهاجرين الذين لطالما نقلت الصحف سلبياتهم.

وصعد مزورة إلى سطح البناية بالرغم من المخاطر التي واجهته وسقوطه وتعرضه لكسور على مستوى الكتف، ليتمكن بعد جهد مضن من إنقاذ فتاتين ورجلين.

وقال الشاب الذي أطلق عليه نشطاء اسم سوبرمان، والذي وصل إلى فرنسا قبل عام، أنه كان رجل إطفاء، لذلك قاده الشغف بالمهنة لإنقاذ الأرواح بطريقة شجاعة.

وبعث سكان المبنى الذين ساهم في عملية إجلائهم، برسائل مكتوبة وصوتية جاء فيها: “شكرًا لك وبرافو على شجاعتك. أنت بطل”.

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