شاب جزائري ضمن قائمة “أبل” الشرفية.. فما الذي قام به؟

استطاع شاب جزائري من ولاية تيارت اكتشاف ثغرة أمنية من درجة عالية في أجهزة أبل، وهو ما دفع بالشركة العالمية إلى إضافة إسمه في حائطها الشرفي.

ويتعلق الأمر بالشاب عبد القادر مواز المنحدر من بلدية الدحموني بولاية تيارت والذي استطاع أن ينتبه إلى ثغرة أمنية من درجة عالية في أجهزة Apple، تسمح للمخترقين بالسيطرة والإستيلاء على كل البيانات.

وعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فسيبوك” كتب عبد القادر قائلا “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات حققت اليوم أحد أفضل الانجازات خلال مسيرتي والتي سافتخر بها لأنني استطعت فعلها مرتين”.

وأضاف “حيث بعد محاولات كثيرة مني وإرسال ثغرات مختلفة قد تم إضافة اسمي إلى حائط شرف شركة أبل”.

وتابع “لكن ما يجعل هذا الإنجاز أفضل انني استطعت تحقيقه مرتين وليس مرة واحدة فقط حيث تم اضافة اسمي مرتين خلال شهر واحد فقط”.

وكتبت شركة آبل عبر موقعها الرسمية “تنشر Apple هذه المقالة لتقدير وشكر أولئك الذين أبلغوا عن مشاكل أمنية محتملة في خوادم الويب الخاصة بنا. تتم إضافة الاعتمادات كل ثلاثة أشهر، بعد تحديد المشكلة ومعالجتها”.

وجاء ذكر اسم عبد القادر مواز مرتين في القائمة الخاصة بشهر جويلية 2022.