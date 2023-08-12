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اقتصاد

شاب جزائري ينجح في زراعة نبتة القهوة في الشلف

الشروق أونلاين
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شاب جزائري ينجح في زراعة نبتة القهوة في الشلف
ح.م
تجربة ناجحة لزراعة القهوة في الشلف

نجح شاب من ولاية الشلف في زراعة نبتة القهوة بالجزائر، حيث ينتظر جني أول دفعة من المحصول خلال نوفمبر المقبل.

وأكد الشاب عبد الوهاب فلوح في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، إنه تمكّن من إنتاج شتلات مادة البن لزراعتها بضواحي بلدية بوزغاية شمالي الشلف.

وقد كلّلت التجربة بالنجاح، بعد تأقلم الشجرة الاستوائية مع مناخ المنطقة. وبدعم من أحد فلاحي المنطقة “الذي آمن بالمشروع”، يقول الشاب.

وقال فلوح إن “اهتمامه بقطاع الفلاحة، جعله يركز على الشُعب الاستراتيجية التي بإمكانها المساهمة في إنتاج عدة محاصيل محليا، والتقليل من استيرادها”.

وقد وقع اختياره على مادة البن، “لكونها من المواد التي تستهلك محليا بكثرة، وتشهد أسعارها ارتفاعا ملحوظا في الأسواق الدولية”.

وقام الشاب فلوح بتكثيف بذور نبتة البنّ لإنتاج مائة شتلة منها، قبل زراعتها بالتنسيق مع أحد فلاحي منطقة “اللوايلية” ببلدية بوزغاية.

وقد أعطت التجربة الأولى “نتائج مقبولة جدا”، حيث يتوقع الشاب جني أول محصول من مادة البنّ من نوع “أرابيكا” بالجزائر، في نوفمبر المقبل.

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