شاب “جيجلي” وراء حمل محرز علم فلسطين

في مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون

زوّد شاب جزائري يُقيم بِالمهجر مواطنه رياض محرز جناح فريق مانشستر سيتي بطل إنجلترا، بِالعلم الفلسطيني.

حدث ذلك بعد نهاية مباراة فريق مانشستر سيتي والضيف نادي إيفرتون مساء الأحد، بِرسم الجولة الـ 38 والأخيرة من عمر البطولة الإنجليزية.

ويتعلّق الأمر بِمُهاجر جزائري اسمه “عصام بوخشم”، وينتمي إلى بلدية الميلية التابعة إداريا لِولاية جيجل. كما ذكره المعني بِالأمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الذي حضر وقائع المبارة المُشار إليها، في مدرجات ملعب “الاتحاد” التابع لِنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

ودوّى صدى العمل الإنساني الذي قام به محرز عبر أرجاء المعمورة، خاصة وأنه جاء لحظة احتفال بِتتويج رياضي في أعرق وأقوى بطولة كروية في العالم.

بقيت الإشارة، إلى أن مسؤولي البطولة الإنجليزية سمحوا للجمهور بِارتياد الملاعب في مشهد إسدال ستار “البريمرليغ”. بعد قرار المنع بِسبب استمرار مخاطر جائحة “كورونا”.