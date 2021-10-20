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رياضة

شاب فرنسي يحطم الرقم القياسي العالمي في تمارين البطن

سليم.ع
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شاب فرنسي يحطم الرقم القياسي العالمي في تمارين البطن

تمكن شاب فرنسي من تحطيم الرقم القياسي العالمي في تمارين البطن “الكرنش”، بعدما أنجز 8 آلاف تمرين في ساعة واحدة..

وذكرت مجلة” لوبوان” الفرنسية أن الشاب الفرنسي نيكولا بودرو البالغ من العمر 23 سنة، قام بثمانية 8 آلاف وحطم الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزة روجر بريفوست البالغ 85 عاما، والذي أنجز 6745 تمرين، خلال المسابقة التي أقيمت بإقليم “أندر ولورا” وسط فرنسا.

وكان الرقم القياسي بحوزة الثمانيني الذي دخل موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية عام 2017، بعد إنجازه 6788تمرينا خلال ساعة واحدة.

وبدأ تحدي الشاب الفرنسي العام الماضي، عندما قرر الشاب العشريني التفوق على العجوز صاحب الرقم القياسي، مستفيدا من وقت الفراغ الكبير خلال فترة الحجر الصحي بسبب “فيروس كورونا”.

وكان الشاب بودرو قد قال في وقت سابق إنه وصل خلال تمارينه المنزلية إلى 9996 تمرينا في الساعة، لكن العجوز “بريفوست” شكك في الرقم ودعا الشاب إلى مواجهة، عادت فيها الكلمة الأخيرة للشاب.

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