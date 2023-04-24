شاب فرنكو ـ مالي يتسلل إلى الجزائر لتجنيد إرهابيين

ملف القضية أحيل على محكمة الجنايات ببومرداس

أحالت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء بومرداس ملف شاب في 32 من العمر “د.عمر” يحمل جنسية الفرنسية، من أب مالي وأم مصرية ومقيم بالجزائر بطريقة غير شرعية، على محكمة الجنايات للبت فيه عن تهم الإشادة بأعمال إرهابية واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لصالح تنظيم إرهابي ينشط بالخارج.

وكان هذا الأخير أشرف على تسيير موقع إلكتروني إلى جانب خطيبته، وشريكه المكنى “أبو المهاجر الاعلامي”، وكان نشاطهم يرمي إلى تجنيد شباب جزائريين، ونشر أفكار إرهابية مستهدفا بذلك فئة المراهقين وتضليلهم بزعم الجهاد في سبيل الله.

المتهم، حسب مصادرنا، ولد في في مصر سنة وانتقل للعيش في فرنسا مع أسرته، في سن الثالثة، حيث تحصل على الجنسية الفرنسية وزاول دراسته هناك، حيث تحصل على شهادة جامعية في التاريخ والعلوم السياسية بجامعة السوربون، ثم انتقل للعيش بجانب والده في مالي، حيث كان متأثرا بوالده، الذي كان من الأعيان الناشطين في مجال إصلاح ذات البين بين القبائل.

وفي فرنسا تعرف المتهم، على ناشط في تنظيم إرهابي دولي، عرّفه على صديقة زوجته ذات الأصول الجزائرية، حيث ساهمت هذه الأخيرة مع “ابي المهاجر”، في توريطه ضمن تنظيم “داعش” وكلفاه بالإشراف على أحد المواقع التي تعمل على تجنيد شباب ونشر أفكار إرهابية، مستهدفا بذلك فئة المراهقين وتضليلهم بزعم الجهاد في سبيل الله لغاية سنة 2016. وفي سنة 2017 تسلل المتهم من مالي نحو الجزائر لاستكمال نشاطه، إلا أنه وبعد الترصد لتحركات المشتبه فيهم من طرف مصالح الأمن، تم التوصل إليه، حيث اعترف خلال التحقيق بتورطه في القضية.