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بعد أن تمكن من انتزاع سلاح أحد المستوطنين المهاجمين

شاب فلسطيني يطلق النار باتجاه قوات الاحتلال والمستوطنين في قرية تل

الشروق أونلاين
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شاب فلسطيني يطلق النار باتجاه قوات الاحتلال والمستوطنين في قرية تل
ح.م
جانب من عملية إطلاق النار في قرية تل

استشهد 4 فلسطينيين وأصيب أربعة آخرون يوم الجمعة، جراء اعتداء شنته قوات الاحتلال ومجموعات من المستوطنين على قرية تل جنوب غرب مدينة نابلس.

وحسب ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية، فقد أطلقت قوات الاحتلال النار بكثافة باتجاه المواطنين. الذين خرجوا للدفاع عن أراضيهم وممتلكاتهم في القرية.

وشهدت قرية تل مواجهات عنيفة، عقب تصدي الأهالي لهجوم قوات الاحتلال والمستوطنين. في وقت أسفرت فيه عملية إطلاق نار عن مقتل مستوطن وإصابة ثلاثة آخرين، بينهم ضابط في جيش الاحتلال.

وذكرت مصادر محلية أن شابا فلسطينيا تمكن من انتزاع سلاح أحد المستوطنين المهاجمين خلال التصدي للهجوم. قبل أن يستخدمه في إطلاق النار باتجاه قوات الاحتلال والمستوطنين.

وأضافت المصادر أن إطلاق النار أدى إلى إصابة أربعة من المستوطنين وحراس الأمن، بينهم ضابط برتبة عسكرية. فيما وصفت إصابة أحد المستوطنين بالخطرة جدا، قبل أن تعلن لاحقا عن مقتله.

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